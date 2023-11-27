Vatandaşın algısıyla oynuyorlar... Bunun adına da "indirim" diyorlar!

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Karadeniz’in ardından kasım ayı yönetim kurulu toplantısını Diyarbakır’da düzenledi. Gıda perakende sektöründeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıya 150’ye yakın yerel zincir yöneticisi katıldı.

10 milyar ton çöpe gitti

TPF Başkanı Ömer Düzgün, sektörün ve ülkenin geleceği için ivedi olarak atılması gereken adımları paylaştı. Tüketim, alışveriş alışkanlıkları ve gıda israfı konularında çağrıda bulunan Düzgün; "Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerde son 10 yılda 10 milyar ton gıda çöpe gitmiş. Bu ülkelerde gıda israfının yüzde 40'tan fazlası evlerde çöpe atılan yiyeceklerden kaynaklanmış. Enflasyonla yoğun bir mücadele verdiğimiz bu dönemde hem kendimiz hem de gelecek nesiller için daha dikkatli davranmalıyız" şeklinde konuştu.

Sektörel tekelleşme sorunu

Enflasyon baskısının tüketicileri her geçen gün olumsuz etkilediğini, en çok etkilenen sektörlerin başında da gıda perakendesinin geldiğini belirten Düzgün; “Son 5 yıllık alışveriş davranışlarına baktığımızda, artan gıda fiyatlarıyla birlikte tüketiciler ilk tepkisini zincirin son halkası olan bizimle paylaşıyor. Vatandaşlarımız haklı. Vatandaşlarımız daha fazla tasarruf edebilmek için market sepetini 6-7 farklı noktadan dolduruyor. Biz de onların alışveriş yükünü hafifletmek adına kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Böylesine hassas bir dönemde yerel zincirler olarak tekelleşmeye doğru giden mağazalaşma konusunda, discount marketler ve ulusal zincirlerin mağaza açılışlarına yönelik bir önlem alınması gerektiğinin tekrar altını çizmek istiyoruz. ” dedi.

Vatandaşın algısıyla oynanıyor

Private label ve düşük gramajlı ürün uygulamalarına dikkat çeken Düzgün, “Market raflarında özel üretim, eşdeğer alternatiflerinin sunulmadığı ürünler, ne yazık ki vatandaşlarımızın algılarıyla oynanıyor. Üstelik, bilinen markalı ürünlerle karşılaştırıldığında, özel markalı ürünlerin düşük gramajlarla discount marketlerinin raflarında yer alması, aslında gizli bir fiyat artışına neden oluyor ve vatandaşlarımız tarafından 'indirimli' olarak algılanabiliyor. Mağaza açılış kriterlerinin yanı sıra standart gramaj uygulamasına geçilmesi, tüketici mağduriyetini önleyebilir” açıklamasını yaptı.