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Vatandaşın 3 bin liralık ekmek borcunu ödedi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, bir fırının müşterilerine ait yaklaşık 3 bin TL’lik borçlarını ödedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:45 -
Vatandaşın 3 bin liralık ekmek borcunu ödedi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, bir fırının müşterilerine ait yaklaşık 3 bin TL’lik borçlarını ödedi.


Kışlalar Mahallesi’nde İsmail Orhan’a ait ekmek fırınına gelen bir hayırsever, vatandaşların 3 bin lira tutarındaki borcunu ödeyip sildirdi.


Yaşadığı durum karşısında şaşkınlık yaşayan İsmail Orhan, "Akşam saatlerinde orta yaşlı birisi geldi içeriye girdi. ’Yardıma ihtiyacı olan, veresiye verdiğin müşterilerin varsa onların borç defterini çıkarır mısın’ dedi. Kendisi ile birlikte hesapladık toplam 3 bin lirayı ödedi. Allah razı olsun. ’Hayırlı Ramazanlar’ dileyerek fırından ayrıldı. Vatandaş adına, kendimiz adına teşekkür ettik" dedi.


Borcunun kapatıldığını öğrenen Ali Aydın adlı vatandaş ise, "Bu durumdan haberimiz yoktu. Güzel bir davranıştı kendisine teşekkür ederiz. Allah razı olsun" diye konuştu.

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