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Vatandaşı rahatlatan açıklama: Fiyatlar yarı yarıya düşecek

Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" açıklamasında bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:20
Vatandaşı rahatlatan açıklama: Fiyatlar yarı yarıya düşecek

Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek fiyatlarla ilgili vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini belirterek, "Sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın pahalı fiyatlardan şikayetçi olduğu vurgusu yaparak, "Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz" açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın fiyatların istikrara kavuşması için kararlı olduğunu gördüğünü belirten Palandöken, "Konfederasyonla işbirliği ile 2 milyon esnafımızla birlikte fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve üretimin artırılması için çalışmalar başlayacak. Bunu artık hayata geçirmenin zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spekülatif fiyat artışlarının, üreticinin ve tüketicinin zararına böyle bir ticaretin mümkün olmayacağını söyledi" dedi.

"Fiyatlarda yüzde 50 düşüş olacak"

Fiyat istikrarının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da ifade eden Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Vatandaşın daha kaliteli, daha kısa zamanda evine en yakın noktada ihtiyacını almasının sağlanması için birlikte çalışacağız" dedi.

Vatandaşın uygun fiyata ne zaman alışveriş yapacağı konusunda da bilgi paylaşan TESK Başkanı Palandöken, TBMM'nin açılacağı günü işaret etti. TBMM'nin ilk gündem maddesini fiyatlarda istikrarı sağlayacak formüllerin oluşturacağını belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız hiç tedirgin olmasın. Bundan sonra zaten mevsimsel bir düzelme olacak. Fiyat istikrarı kendiliğinden zaten gelmiş olacak. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da müjdeleriyle birlikte piyasaları regüle etti. Benim tahminim 15-20 gün sonra bu hareketlilik başlayacak. Dolayısıyla piyasalar rahatlayacak. Sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" diye konuştu.

"Tedirginliğe gerek yok"

Palandöken, her yıl turfanda döneminde fiyat artışı olduğunu, ancak bu yıl nedense çok dillendirildiği için dikkat çektiğini söyledi. Seraların yıkılması ve doğal afetlerin de fiyat artışına sebep olduğunu kaydeden Palandöken, "Tabi fırsatçılar da bu sırada görevdeydi. Her ne kadar hükümet bu konuda halka destek olsa da üretilecek ürünün yetişmemesi nedeniyle arz-talep dengesinde değişim oldu. Süratle önümüzdeki haftalarda fiyatlarda gerileme olacak" dedi.

Yerel seçimlerin bitmesiyle artık herkesin ekonomiye odaklanacağını belirten Palandöken, "Süreç böyle devam etmeyecek. Herkes emin olsun ve tedirgin olmasın. Fiyatlar ciddi oranda düşecek. Önümüz Ramazan. Özellikle belirtmek istiyorum, her Ramazan öncesi et başta üzere gıda fiyatlarının yükseleceği yönünde söylentiler çıkıyor. Böyle bir şey olmayacak. Piyasada et bol. Tedirginliğe gerek yok" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:20
  1. Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu
  2. Bendevi Palandöken
  3. Palandöken
  4. TESK

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 23 dk önce
    Bizi salak mı sandın . Çok zeki çocuk yaz geliyor kime satacaklar 8 10 liraya soğanı yada domatesi
  • CengizCengiz28 dk önce
    Madem fiyatlar %50 düşecektibu güne kadarniye düşmedi,bu daihanetin başka şeklimi
  • ZiyaretçiZiyaretçi30 dk önce
    Bırakın Allah aşkına. Akp grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu nun asgari ücretliye günde 3 öğün çay simit hesabını haber yapın.
  • JurnalJurnal31 dk önce
    İstanbul düştü...Ankara,Antalya,Adana,Mersin gittikten sonra fiyatlarda düşecekmiş duydunuz mu? huuuu!!! Şaka gibi;aklım almıyor.BENDE SEVDİM DEMEYE BİRAZ GEÇ KALMADIN MI?ŞARKI GİBİ ŞARKIII!!!
  • HanedanoğluHanedanoğlu31 dk önce
    Tabii ki düşecek yaz geldi. Sen kış gelince bu sözü verebilirmisin.
  • Muhsin TozluMuhsin Tozlu32 dk önce
    Sayınbaşkanasormak isterdim: haziran temmuz aylarında mıdüşecek diyorlaracaba?
  • SelimSelim39 dk önce
    Mevsimi geldi elbette düşecek. Ama AKP bu halci denen şerefsizlere haddini bildirmeli. Gerekirse en ağır ve radikal şekilde bunu yapmalı ki buna kimsenin itirazı olacağını sanmıyorum Eğer seçimden önce hal yasası çıksaydı bazı döekler oyunu 3-5 patates ve soğana satmamış olurdu.
  • ArnavutArnavut44 dk önce
    Allah gözlerini doyursun fırsatçıları Allah ıslah etsin.
  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Sonraki seçim başkanlık seçimi. Hele bir düşmesin bu fiyatlar, görüşürüz o zaman.
  • abdrhmnabdrhmn44 dk önce
    aylar geçiyor sen bana hala geleceksin isimli eseri dinliyorum . bu eser sizi anlatıyor akp

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