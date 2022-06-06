Vatandaşı mağdur etme hakkını nereden aldınız? Aile hekimleri iş bırakıyor!

Yeniakit.com.tr

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile rahatları bozulan bazı Aile hekimleri, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bırakma eylemi yapacak.

Yeni yönetmeliğin keyfi cezalarla dolu olduğunu iddia ederek vatandaşı mağdur etme hakkını kendilerinde bulan TTB güdümündeki Aile hekimleri, 30 Haziran'da Ankara'da bir araya gelerek Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, hazırlandıkları greve ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

Bu yönetmelikte öyle cezalar var ki inanın akla, mantığa, bilime, hukuka asla uymayan cezalar var. Muallak ifadelerle dolu bir ceza yönetmeliği ve komik koşullar içeren; örneğin basına açıklama yaptığınızda 50 ceza puanı alırsınız. İkinci, üçüncü ceza puanında iş akdiniz sonlandırılır. Bu yönetmelikte, il sağlık müdürlerine, 150 puanı aştığınızda sözleşme feshi yetkisi veriliyor.