Vatandaşı aldatan 69 firma daha açıklandı

Gıda ürünlerindeki hile ve taklitler başta olmak üzere vatandaşların ihbarı, şikayetler, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattına başvurular sonuç vermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve baharatların yer aldığı 69 firmaya ait 136 parti ürünü açıkladı. Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3 bin 492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir” denildi.