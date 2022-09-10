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Siyaset Vatandaşa yardımı kesen Mansur Yavaş İçişleri Bakanlığına iftira attı!
Siyaset

Vatandaşa yardımı kesen Mansur Yavaş İçişleri Bakanlığına iftira attı!

Vatandaşlara yardımı kesen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardımlarının kesilmesini ise İçişleri Bakanlığına bağlayarak skandal bir yalana imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:53:00 -
Vatandaşa yardımı kesen Mansur Yavaş İçişleri Bakanlığına iftira attı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala ilçesinde yardım etmeyi bıraktığı vatandaşlara gönderdiği mesajda, yardım yaparken güncel bilgilerin İçişleri Bakanlığı’ndan alındığını ileri sürerek skandal bir yalana imza attı.

Yardım talebinde bulunan vatandaşa tek tek olumsuz cevabını veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, millete tek tek mesaj gönderdi.

Mesajında olumsuz olmasının nedenini İçişleri Bakanlığına bağlayan ABB yönetimi, ”Değerli hemşehrimiz; Belediyemizden yardım alan ailelerin yardım alma durumları, Sosyal Yardım Yönetmeliğine göre yılda en az 1 kez incelenmektedir. Bu kapsamda yapılan tekrar incelemede yardım durumunuz OLUMSUZ sonuçlanmıştır. İnceleme yapılırken güncel bilgileriniz, T.C. İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemi üzerinden alınmakta ve değerlendirme bu bilgilere göre yapılmaktadır. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.” sözleriyle, vermedikleri yardımı İçişleri Bakanlığına bağladı.

İşte Mansur Yavaş’ın yardım etmeyi bıraktığı vatandaşlara gönderdiği o skandal mesaj;

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Yorumlar

Ensar Yılmazdoğan

Daha neler yapmayın Allah Aşkına. Melih başkan zamanında görmediğimiz her türlü yardımı bu başkan sayesinde alıyoruz. Geldiği günden bu yana da aldık. Gerçekten kaynakları eşit dağıtıyor. Ya biz adamı bir gece vakti pijamalarıyla hastanede yakınına refakat ederken gördük, böyle bir insandan bahsediyoruz. Bu adam şaka değil, cidden çalışıyo. Ankaranın internet sitesine girin, gün gün ne alındı satıldı, nereye yol yapıldı ve harcama yapıldı gösteriyo. Devlet yetkilileri tarafından sürekli kontrol ediliyo. Böyle bir uygulamayı biz Ankarada ilk defa görüyoruz. Böyle çalışırsa tekrar oy veririz.
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