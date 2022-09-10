Vatandaşa yardımı kesen Mansur Yavaş İçişleri Bakanlığına iftira attı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala ilçesinde yardım etmeyi bıraktığı vatandaşlara gönderdiği mesajda, yardım yaparken güncel bilgilerin İçişleri Bakanlığı’ndan alındığını ileri sürerek skandal bir yalana imza attı.

Yardım talebinde bulunan vatandaşa tek tek olumsuz cevabını veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, millete tek tek mesaj gönderdi.

Mesajında olumsuz olmasının nedenini İçişleri Bakanlığına bağlayan ABB yönetimi, ”Değerli hemşehrimiz; Belediyemizden yardım alan ailelerin yardım alma durumları, Sosyal Yardım Yönetmeliğine göre yılda en az 1 kez incelenmektedir. Bu kapsamda yapılan tekrar incelemede yardım durumunuz OLUMSUZ sonuçlanmıştır. İnceleme yapılırken güncel bilgileriniz, T.C. İçişleri Bakanlığı e-Belediye Sistemi üzerinden alınmakta ve değerlendirme bu bilgilere göre yapılmaktadır. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.” sözleriyle, vermedikleri yardımı İçişleri Bakanlığına bağladı.

İşte Mansur Yavaş’ın yardım etmeyi bıraktığı vatandaşlara gönderdiği o skandal mesaj;