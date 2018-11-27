THY- Banjul
0553 313 94 23

Vatandaşa güzel haber! 300 şirket indirim yapacak

Benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe yapılan indirimler sonrası şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 300 otobüs şirketi %10-15 arasında indirim yapacak.

27 Kasım 2018 Salı 11:54
Vatandaşa güzel haber! 300 şirket indirim yapacak

Son bir ayda benzin ve motorin fiyatlarında üst üste yapılan indirimlerin ardından bir müjde de otobüsçülerden geldi. Kamil Koç'tan Metro'ya Pamukkale Turizm'den İstanbul Seyahat'e kadar yaklaşık 300 otobüs şirketi bilet fiyatlarında yüzde 10 ila 15 arasında indirim yapacak.

Bir depoda 100 TL

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan gerilemenin bir depo benzinde yüzde 5 indirim olarak yansıdığını söyledi. Yıldırım, "Bu indirimler maliyetlerimizi düşürmese de biz enflasyonla mücadeleye destek olmak için yüzde 10-15 arası indirim kararı aldık" dedi. Bir otobüsün 300 litre olan deposunun indirim öncesi 1.800 TL'ye doldurulduğunu anlatan Yıldırım, artık 100 lira indirimli doldurulduğunu kaydetti.

Yüzde 30 hakları var

6 ayda bir Ulaştırma Bakanlığı'na bilet fiyatlarını bildirdiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şu anda otobüs şirketlerinin sitelerinde olan fiyatları değiştiremiyoruz ancak bildirdiğimiz fiyatlar üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapma hakkımız bulunuyor. Firmalarımız bu hakkı kullanıyor. Mesela, firmanın sitesinde 100 TL olarak görünen bileti yolcumuz alırken sistem yüzde 10 indirimle 90 TL'ye düşürecek. Otogardan alımlarda ise indirimli fiyat yolcuya bildirilecek"

Depoda fiyat yine düştü

Akaryakıt fiyatlarına 3 gün arayla ikinci kez indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine de 23 kuruş indirim geldi. Motorinde son indirim cuma günü, benzinde ise cumartesi günü yaşanmıştı. Yeni indirimle benzin fiyatları kasım ayında 88 kuruş geriledi. 52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, indirimle birlikte 46 TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:54
  1. İstanbul
  2. otobüslerde indirim
  3. otobüs firmalarından indirim

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy31 dk önce
    ...Marketler nasıl yaptıysa onlarda aynısını yapar.Haramzade ...k bir milletiz vesselâm...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde taşıyacak
  1. Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde..
  2. Günübirlik kiralanan evlere sıkı denetim
  3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  4. YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık..
  5. Gaziantep'teki silahlı kavga
  6. İbrahim Güler kimdir?
  7. Piyasalarda gün ortası
  8. Kaçırılan Suriyeli kadın, polis..
  9. Helikopterin düşme anının görüntüleri..
  10. Feyat Asya kimdir?
  11. Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık..
  12. İsviçre'de "zaman ve mekanlara bakış"..
  13. Benzemezlerin ittifak görüşmesi tam..
  14. Mehmet Çakın kimdir?
  15. Yanlış penaltı vermişlerdi... MHK..
  16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  17. Köpeklerinin öldüğü otelin sahibine..
  18. "Üniversitelerimizde planlama eksiği..
  19. Uğur ibrahim Altay Kimdir?
  20. 9. Boğaziçi Zirvesi
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...

Günün Karikatürü

27 Kasım 2018
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
İstanbul'da askeri helikopter düştü
İstanbul'da askeri helikopter düştü