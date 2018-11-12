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Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı fiyatına kiralanıyor

Hazine'nin 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi, kira bedelinin yarısına 10 yıl süreyle çiftçilere kiralanıyor. Çiftçi, 10 yıl sonra isterse araziyi satın alabilecek, isterse de bir 10 yıl daha kiralama hakkına sahip olacak. Başvuru için son gün ise 19 Kasım.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:33
Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı fiyatına kiralanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretimin artırılması amacıyla, Hazine'ye ait tarım arazilerini uygun koşullarda çiftçilere kiralama uygulaması başlatılmıştı. Posta'nın haberine göre Ekim ayı itibarıyla uygulamaya 22 bin 860 çiftçi başvurdu. 218 bin çiftçinin faydalanmasının hedeflendiği uygulamaya başvurular için son tarih ise 19 Kasım.

İsterse araziyi satın alabilecek

Hazine'nin 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi, çiftçilere 10 yıla kadar kiralanıyor. Tarım arazileri, çiftçiye ecrimisil (kullanım) bedelinin yarısı üzerinden kiraya veriliyor. Ecrimisil bedeli, illere ve araziye göre değişiyor. Çiftçi, 10 yıl sonra isterse araziyi satın alabilecek, isterse de bir 10 yıl daha kiralama hakkına sahip olacak.

3 yıl kiralama şartı

Yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Bunun tespitini ise 3,4 milyar metrekarelükleri yapıyor. Aileleriyle birlikte 1 milyon vatandaşı ilgilendiren uygulama sayesinde çiftçiler, tarım arazilerini artık kira bedelini ödeyerek gönül rahatlığı ile ekip biçecek.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:33
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Milli Emlak Müdürlüğü

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