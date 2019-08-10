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Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde görevli zabıta ile daha önceden aralarında husumet bulunan bir kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada zabıta memuru aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:24
Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde görevli zabıta ile daha önceden aralarında husumet bulunan bir kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada zabıta memuru aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Müftüzade Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova Belediyesinde zabıta olarak görev yapan Y.S. (28) ile aralarında husumet bulunan M.T. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Çevreden yetişenlerin kavgayı ayırması sonrası yatışan kavga, M.T’nin beş dakika sonra marketten satın aldığı bıçakla olay yerine gelmesiyle tekrar alevlendi. M.T. belediye zabıtası Y.S.’ye elindeki bıçakla saldırması sonucu onu göğsünden yaraladı. Bıçak darbeleri ile yaralanan Y.S. Pamukova İlçe Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri zanlı M.T’yi elindeki bıçakla gözaltına aldı.



Yaralı Belediye Zabıtası Y.S., Pamukova İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yumruklu, tekmeli başlayan kavganın bıçaklama ile sona ermesi gözüküyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:24
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