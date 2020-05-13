Vatandaş yerli markalara güveniyor

Tüketim ürünleri pazarında güvenilen markalar belli oldu. Yapılan bir araştırmaya göre vatandaş, gıda sektörünün 3 kategorisinde yer alan markaların güven, beğeni ve sadakat skorunu ölçtü. Araştırma sonucu, tüketicinin en çok yerli markalara güvendiğini ve benimsediğini gösterdi.

Araştırma Şirketi AREDA Piar ve Z Raporu Dergisi iş birliği ile ikinci kez gerçekleştirilen Benim Markam Araştırması, üç farklı gıda kategorisinde tüketicilerin kendilerine en yakın bulduğu, en çok benimsediği markaları belirledi. Araştırma çerçevesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden bin 612 tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçları güven, beğeni ve sadakat boyutlarında tüketicilerin markalara yönelik bakış açılarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. 9-10 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, markalara hedef tüketicilerine uygun bir marka kişiliği ve kurumsal iletişim stratejilerini gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sundu.

Her ay farklı bir kategoride tüketicinin benim dediği markaları belirleyip; güven, beğeni, sadakat skorunu ölçümleyen Areda Piar, Nisan ayının, ‘süt ve süt ürünleri’, ‘et ürünleri’ ve ‘bakliyat ürünleri’ olmak üzere gıda sektörünü üç farklı kategoride ele aldı. Araştırma Şirketi, Mayıs ayında da ‘Bankacılık ve Mobil Bankacılık’ sektöründe Türkiye’nin benim dediği markaları ölçümleyecek.

Birincilik yerli markalarda

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 70,4’ü satın aldıkları üründe dikkat ettikleri ilk unsur ‘Güvenilir bir marka olması’ şeklinde yer aldı. En fazla tercih edilenler ise yerli markalar oldu. Süt ürünleri satın alınırken katılımcıların yüzde 31,8’i öncelikli olarak kalitesine dikkat ederken ikinci olarak yüzde 21,8 oranla ‘Marka bilinirliği ’ne dikkat ediyor. Buna göre süt ve süt ürünleri kategorisinde tüketicinin yüzde 26,1 gibi açık bir farkla “benim markam” dediği ürün Torku oldu. Bu kategoride yüzde 11,2 ile Sütaş ve yüzde 9,9 ile Pınar ve yüzde 9,5 ile de Dost süt, Torku’yu takip eden diğer markalar oldu. Gıda et ürünlerinde yüzde 14,9 oranında tüketici, “benim markam” olarak Erpiliç’i işaret etti. Erpiliç’i yüzde 12,3 ile Şahin, yüzde 8,3 ile Banvit, yüzde 8,1 oranla Cumhuriyet takip etti. Tüketici et ürünlerini tercih ederken öncelikli olarak yüzde 35,3 oranla ‘kalitesi’ ne baktığını belirtti. Türk tüketicisi, bakliyat ürünlerinde de yüzde 29,6 oranla öncelikli olarak ürünün kalitesine dikkat ettiğini belirtirken, ‘Marka bilinirliği’ yüzde 18,3 oranla dikkat edilenler arasında ikinci sırada yer aldı. Bakliyat ürünlerinde zirve 13,5 oranla Duru Bakliyat olurken, yüzde 12,2 ile Filiz, yüzde 11,8 ile Torku Çatalhöyük, yüzde 11,3 ile de Reis, en beğenilen bakliyat ürünleri sıralamasında ilk 4’te yerini aldı.

Benim Markam hakkında

Her ay farklı kategorilerde ele alınacak Benim Markam Araştırması’nın en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye’nin ‘benim’ dediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi. Güven, beğeni ve sadakat (GSB) skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterleri dikkate alındı.