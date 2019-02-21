Vatandaş tanzim satışı beğendi

Ömer Faruk Şahin Ankara

Satışa başlandığı ilk hafta etkili olan tanzim satışları vatandaşın büyük oranda beğenisini kazandı. Geçtiğimiz hafta başlayan ve büyük ilgi gören tanzim satış noktalarında satış rekoru kırıldı. İstanbul’un 50 farklı noktasında hizmet veren tanzim satış noktalarında bir haftada 2 bin 510 ton sebze satıldı. Domates, bin 200 tonla en çok satılan sebze olurken, onu 674 tonla patates ve 343 tonla soğan, 106 ton ıspanak, 79 ton çarliston biber, 38 ton salatalık, 32 ton sivri biber ve 28 ton patlıcan izledi.

Ankara’da 703 tonluk satış gerçekleştirildi

Ankara’da ise bir haftada 703 ton sebze satışı gerçekleştirildi. Domates 222 ton ile Ankara’da en çok satılan sebze olurken onu 194 ton ile patates, 169 ton ile kuru soğan takip etti. Toplam bin 862 metrekare alanda 111 kasa ile Ankara’da hizmet veren tanzim satış noktalarına ilgi yoğun olurken, talebi karşılamak için belediye görevlileri yoğun çaba sarf ediyor.

E-tanzim Ankara’nın ardından İstanbul’da

Belediyelerin tanzim satış noktalarına ulaşamayan vatandaşlar için e-tanzim uygulaması ile sebzeler kapılarına kadar ulaştırıldı. Geçtiğimiz hafta Ankara’da başlayan ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilen uygulama İstanbul’da da hayata geçti. 7 kalem ürünün satıldığı e-tanzim’de gün içerisinde saat 14’e kadar verilen siparişler aynı gün yola çıkıyor.