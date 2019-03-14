Vatandaş tanzim satış noktalarına akın etti

Samsun’da açılan tanzim satış noktalarında 15 günde 430 ton 632 kilo ürün satıldı.

Türkiye’de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat’tan itibaren Samsun’da da hayata geçti. İlkadım’da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere 3 ilçede toplam 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve ve bakliyat satıldı. Tanzim satış noktalarına oldukça ilgi gösteren vatandaşlar, 15 günlük süreçte 430 ton 632,5 kilo ürün satın aldı.

Samsun tanzim satış noktalarında 27 Şubat-13 Mart tarihleri arasında 8 ton 612 kilo nohut, 4 ton 630 kilo yeşil mercimek, 5 ton 605 kilo pirinç, 61 ton 756.5 kilo domates, 32 ton 589.5 kilo salatalık, 15 ton 508.5 kilo elma, 8 ton 113.5 kilo biber, 19 ton 849 kilo patlıcan, 186 ton 228.5 kilo patates ve 87 ton 740 kilo kuru soğan olmak üzere toplam 430 ton 632.5 kilo satış yapıldı.

Vatandaşlar en çok patates, kuru soğan, domates ve salatalık aldı.