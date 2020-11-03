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Gündem Vatandaş sevdi! e-Devlet kapısı 57 milyona koşuyor
Gündem

Vatandaş sevdi! e-Devlet kapısı 57 milyona koşuyor

E-Devlet Kapısı’nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 57 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 5 bin 500’e çıkarılması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:52:00 -
Vatandaş sevdi! e-Devlet kapısı 57 milyona koşuyor

Ekim ayı itibarıyla 679 kurum ve kuruluşun, 5 bin 185 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmet sayısı 2 bin 772’yi buldu. Kayıtlı kullanıcı sayısı da ekim itibarıyla 50 milyonu aştı. TÜİK’in araştırmasına göre, bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 51,5 oldu. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2019’da yüzde 98,2 olarak gerçekleşti. Yine 65 yaş üstü için de konutta şifre teslimi hizmetinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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