Vatandaş sevdi! e-Devlet kapısı 57 milyona koşuyor

Ekim ayı itibarıyla 679 kurum ve kuruluşun, 5 bin 185 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmet sayısı 2 bin 772’yi buldu. Kayıtlı kullanıcı sayısı da ekim itibarıyla 50 milyonu aştı. TÜİK’in araştırmasına göre, bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 51,5 oldu. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2019’da yüzde 98,2 olarak gerçekleşti. Yine 65 yaş üstü için de konutta şifre teslimi hizmetinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.