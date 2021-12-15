‘Vatandaş perişan’ denilen yerde bu nedir peki? ‘Yılbaşı’ süsüne hücum edildi!

Ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanların büyük bir kısmı, mağazalara ‘yılbaşı’ süsü almak için akın etti. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde, ‘yılbaşı’ öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ettiler.

Bir gece için kullanılacak ağacın bedeli 500 ila 1.000 lira arasında değişiyor

Market ve mağazalarda satışa sunulan ‘yılbaşı’ süsleme ürünlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Birçok yerde süslerin neredeyse tükendiğine ilişkin bilgiler geliyor. ‘Yılbaşı’nda süs olarak kulllanılacak ağaçların fiyatları 50 ila 1.000 lira arasında değişiyor. Orta boy bir ağaç süslemesinin bedeli ise 500 lira.

Sosyal medya kullanıcıları bakın neler diyor?

Özellikle muhalif medyanın ‘Ekonomik kriz’ çığırtkanlığını abartması dikkat çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı ‘yılbaşı’ süslemelerine ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle;

Elazığ’da yaşadığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı: “Ciddi ciddi migrosta yılbaşı süsü için sıraya girenler var napıyosunuz siz ya… ve Elazığ burası…” yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, “koçtaş beni hayal kırıklıgina ugratti ...o kadar özdilekteki koçtaşa geldim bir tane yilbasi ürünü bulamadim..ne oluyoruz sadece aydinlatma bolumunde iki kucuk cam agaci dekor olarak konulmus ...ayrica #özdilek avm de eski toplu yilbasi agac süsü vardi ...hayal kirikligi :( “ paylaşımında bulundu.



