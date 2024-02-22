Vatandaş Murat Kurum’a Kürtçe olarak böyle seslendi! Biz Kürtler size oy vereceğiz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un esnaf ziyareti sırasında yanına giderek Kürtçe destek verdiği söyledi. Murat Kurum, yaşanan bu anları Türkçe altyazılı olarak sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dil; gönülden sevenlerin samimiyet dili. Bu dil; tertemiz insanların, ay yıldızın altında bir ve beraber olanların dili. Bu dili anlamayanlar, karanlık ittifaklarla bu millete sırt dönenler 31 Mart’ta kaybedecekler. Biz kazanacağız."



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Vatandaşın Kurum'a Kürtçe olarak yaptığı destek ve dilekler ise şu şekildeydi: “Başkanım hoş geldiniz. Sizi başkanımız olarak görmeyi istiyoruz. Biz Kürtler bu sefer sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın.”