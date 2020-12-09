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Gündem Vatandaş korona CHP alkol derdinde! Tepki çekecek çıkış
Gündem

Vatandaş korona CHP alkol derdinde! Tepki çekecek çıkış

Tüm dünya koronavirüs salgınından nasıl kurtulunacağını düşünürken, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları alkol satışının yapılmamasını dert edindi. CHP'li Cihaner, sosyal medya hesabından alkol satışı yasağına ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:54:00 -
Vatandaş korona CHP alkol derdinde! Tepki çekecek çıkış

Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları, işletmelerin alkol satışına ilişkin yasak getirildi. İlgili yazı işletmelere gönderildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasağın ardından, koronavirüs pandemisinden nasıl kurtulunacağını değil de alkolün nasıl içileceğini düşünen eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner'den tepki çeken bir çıkış geldi.

Vatandaşın sağlığını önemsemedi

Vatandaşın sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın bu salgından en az zararla kurtulması için alınan kararı çarpıtan CHP'li Cihaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılan tebligatlara göre içki satışı yasağı sadece hafta sonunu değil sokağa çıkma yasağı süresince hafta içini de kapsıyor. Bu yasağın hukuki dayanağı olmadığı gibi, makul bir bilimsel ve ticari gerekçesi de yoktur. Geriye kalan ‘içki politiktir’ tespiti” ifadelerini kullandı.

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