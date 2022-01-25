Vatandaş kar eziyetinde, Sözcü Davutoğlu’nun peşinde
Vatandaşlar İstanbul’da CHP’li İBB yönetiminin iş bilmezliği yüzünden eziyet çekerken, CHP yandaşı Sözcü mega kentte yaşananlara dair haber yapamadı. Hedef şaşırtmak adına zamları gündeme getiren gazete, başbakan iken düşman kesildikleri Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu manşete taşıdı.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbullulara kar eziyetini görmezden gelen Sözcü, birinci sayfasında okurlarına kar sonrası yaşananlardan haber vermedi. Birinci sayfada, İBB’nin kar eziyetinden bir kelime bile söz edilmedi.
Sözde halkçı kesilen kemalist yayın organı, halkın dertlerini görmezden gelerek vatandaşlara verdiği değeri gözler önüne serdi.
Davutoğlu’nu manşete taşıdılar
Sözcü, İstanbul’daki skandalı unutturmak için zam söylemini tekrar gündeme getirdi. Aynı haberleri ısıtarak insanların önüne koyan gazete, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun söylemlerini manşete taşıdı.
Başbakan olduğu dönemde Davutoğlu için, “Stratejik takoz” diyerek hakaretlere varan ifadeler kullanan Sözcü, köşeye sıkışınca kendi tükürüğünü yaladı.