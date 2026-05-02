Vatandaş “ip”lemedi Çömez'den 'beni nasıl tanımazsın' tribi

AK Parti'de siyaset yaptıktan sonra önce İngiltere’ye firar eden, sonra da kapağı attığı İYİ Parti’de adeta muhalefetin sözcülüğüne soyunan Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in şovlarının halkta bir karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Aralarında Halk TV ve Sözcü gibi fonlanmış kanalları gezerek iktidara çamur atmayı siyaset sanan ve bu yaptığı rezil şovların halkta bir karşılığı olduğuna inanan Çömez, Afyonkarahisar’da fena rezil oldu. Afyonkarahisar’da il gezisine katılan Turhan Çömez’in vatandaşa "Beni tanıyor musun?" sorusuna karşılık, vatandaşın ne Çömez’i ne de kendi partisinin milletvekilini tanımadığı görüldü.

GEL BAKALIM AFYON VEKİLİ

Kent merkezinde vatandaşlarla sohbet etmeye çalışan Çömez, kendisini “Benim adım Turhan, senin adın ne? “senin vekilinim” sözleriyle tanıtırken o esnada yanında bulunan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun’u işaret ederek, “Bak iki tane vekil var burada. Gel bakalım, Afyon vekili” diyerek yanına çağırdı.

SİZİ İLK DEFA GÖRÜYORUM

Afyonkarahisarlı olduğunu belirten vatandaş ise Çömez’in sorusuna cevap olarak, “Televizyon seyrediyorum ama vekil görmüyorum. Doğma büyüme Afyonluyum ama ilk defa görüyorum sizi” dedi.