İşten atıyor emeğine çöküyor! CHP emekçi düşmanı

Sözde emekçi dostu CHP, belediyelerde on binlerce işçiyi işten atarak büyük işçi kıyımına imza atıyor. 2019 yerel seçimleriyle İBB’de göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetimi, 6 yılda yaklaşık 35 bin işçinin işine son vererek en büyük kıyımı gerçekleştirdi. 2024 yerel seçimlerinin ardından Esenyurt Belediyesi 270, Ataşehir 100 işçinin ekmeğini elinden aldı. CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi’nde bir ayda 71 kişi, Beykoz’da 60 personelin işine son verildi. Bayrampaşa’da 33 işçi işten atıldı. İBB ve CHP’li ilçe belediyelerinden atılan işçilerin yerine 70 bine yakın yandaş işçi alındı. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB’nin çıkardığı işçiler, belediye önünde defalarca protesto gösterileri yaptı. 1100 ANFA işçisi geçen yılı işe geri alınmaları talebiyle eylem yaptı. Yine Yavaş döneminde batırılan ABB iştiraki PORTAŞ’tan 2 binin üzerinde işçinin işine son verildi.

KENDİ KALELERİNDE BİLE KIYIM VAR

CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir’de de durum hiç iç açıcı değil. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez yüzlerce işçiyi kapı önüne koydu. Tugay, aradan geçen süreçte yeni işçi kıyımlarına imza atsa da her seferinde gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Tugay’ın sözüne rağmen belediyenin İzdoğa Şirketinden 800, İzbeton ve İzulaş’tan 100’er, İztek’ten de 30 olmak üzere toplamda 1030 işçi ile geçtiğimiz bayram öncesi yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

İŞÇİLER TUGAY’I ARALARINA ALMADI

Dünkü 1 Mayıs kutlamalarına katılan Cemil Tugay’a tepki gösteren Lastik-İş eski İzmir Şube Başkanı Zedin Yumli’nin, “Sizin burada olmanız işçi sınıfına ihanettir” demesi kameralara yansıdı. CHP yönetimindeki Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere belediyelerinde çalışan memurlar, 30 Nisan 2026 günü, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kaynaklı hak kayıpları nedeniyle yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Bayraklı Belediyesi kamu çalışanları: “Hak diyenler hakkımızı vermiyor”, “Hak, hukuk, adalet”, atarken, tüm işçiler 1 Mayıs’ta alanlara çıkarak CHP’li belediyeleri protesto etti. Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Cem Kotan, Sayıştay denetiminde usulsüz işçi alımıyla ilgili hazırlanan rapor nedeniyle toplam 67 belediye personelin iş akdine son verdi. CHP’li belediyelerin büyük bölümü dönem dönem işçi kıyımına imza atmayı sürdürüyor.

GASBEDEN HEP CHP OLMUŞTUR

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB Meclisi AK Parti Sözcüsü Avukat Fatih Ünal, şunları söyledi: “1 Mayıs AK Parti’nin yasal düzenlemesiyle bayram ilan edildi. İşçileri düşünen, işçilerin hakkını koruyan AK Parti hükümetleriyken, maalesef işçiler üzerinden istismar yapmaya çalışanlar her zaman CHP’liler olmuştur. Her yıl 1 Mayıs’ta işçileri Taksim Meydanı’na çıkmaya teşvik ederek isyan ettirmeye çalışan da, işçilerin haklarını gasp eden de hep CHP olmuştur. CHP’li belediyeler, işçi kıyımıyla, mobingle, işçilerin haklarının verilmemesiyle anılıyor sürekli olarak. İşçi dostu diye ortalıkta dolaşan CHP’lilerin sürekli işçi kıyımı yaptığının herkes farkında. Geçenlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde promosyonlarla ilgili problemler had safhaya çıktı. İşçilerin üzerinden haksızlıklar ve istismar politikaları tüm hızıyla sürüyor CHP’li belediyelerde. Ankara’da PORTAŞ ve ANFA gibi şirketlerden binlerce işçinin atıldığını görüyoruz. İşçinin hakkını savunuyorum derken, maalesef işçiyi istismardan başka, işçileri polis ve hükümetle karşı karşıya getirmekten başka bir şey yapmıyor CHP. İşçinin ve emekçinin hakkını koruyup kollayan AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.”

İSTİSMARA DEVAM EDİYORLAR

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları dile getirdi: “CHP bir yanda işçiden emekçiden onların hakkından hukukundan bahsediyor, diğer tarafta işçi kıyımı yapıyor, işçilerin haklarını vermiyor. Pek çok yerde işçiler CHP’li belediyeleri protesto ediyorlar. Aynı CHP, her 1 Mayıs kutlamalarında da istismarını sürekli yapıyor. 1 Mayıs’ın ille de Taksim Meydanı’nda yapılmasını dayatmaya çalışıp huzursuzluk yaratıyorlar. İlle de Taksim diyorlar. Taksim’de 1977’de Maocu-Leninci çatışması oldu, 34 işçi hayatını kaybetti. Çoğu da ezilerek öldü. 1 Mayıs her yerde kutlanabilir ama CHP ille Taksim’i ve işçilerin duygularını istismar etme peşinde. CHP sürekli işçileri istismar etmeye devam ediyor. Belediyeler ellerinde. Ellerini tutan yok. İyi imkanlar verebilirler. Ama maalesef işçilere iyi imkanlar vermek bir yana, toplu sözleşmelerde imza attıkları haklarını vermiyorlar işçilerin. Pek çok CHP’li belediye işçi çıkarmaya devam ediyor. CHP her alanda olduğu gibi işçi, emekçi istismarını da sürdürüyor.”