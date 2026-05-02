  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir gecede serveti fırladı! Yeni planı Batı'yı çıldırtacak! 'Florya’nın kalbinden aldık' Fenerin eski yıldızı Galatasaray yolunda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan ezber bozan çıkış: O alışkanlık bitiyor! Kilo vermek, uzun yaşam, zayıflama sebebi... Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor 20 Türk'ü kaçımışlardı! İşte ülke ülke Sumud Filosu'ndan kaçırılan kişi sayısı! An be an kameralara yansıdı: Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler İstanbul'un yanı başı Bahar ayında yağan kar yolları kapadı 'Durumları Türkiye'den farklı' demişlerdi: S-400'lerden sonra uzun menzilli füzeler geliyor Kültür Yolu ilk kez Aydın'da... Dev Festival Aydın'a ulaştı... Turizm sektörüne can suyu olacak
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Demir emilimi ve limon suyu olur mu? Çaya limon katarsanız ne olur?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Demir emilimi ve limon suyu olur mu? Çaya limon katarsanız ne olur?

Çaya limon katarsanız ne olur konusu çok merak ediliyor her daim...

#1
Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, limonlu çayın faydalarını açıkladı. İşte meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz diyeceğimiz o açıklamanın detayları... Çayın içine limon sıkmak, birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık olmaya devam ediyor. Ancak bu tercihin gerçekten sağlık açısından fayda sağlayıp sağlamadığı uzun süredir tartışma konusu.

#2
Kardiyolog Muhammed Keskin, limonlu çayın etkilerini bilimsel veriler ışığında değerlendirdi. Sosyal medyada "kardiyobey" olarak tanınan Keskin, yaptığı açıklamada limonun çayın içeriğindeki faydalı bileşenlerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına katkı sağladığını belirtti.

#3
Keskin'e göre bu durum, özellikle kalp sağlığı açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Çayın içerdiği antioksidanların etkisinin limon ile birlikte daha da güçlenebileceği ifade ediliyor.

#4
Limonlu çayın bir diğer önemli etkisi ise demir emilimi üzerinde görülüyor.

#5
Çayda bulunan tanen maddesi, demirin vücutta kullanılmasını zorlaştırabilirken, limon bu etkiyi dengeleyerek demirin emilimini kolaylaştırıyor.

#6
Bu nedenle demir eksikliği yaşayan kişiler için limonlu çay daha avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

#7
Ayrıca limonlu çayın bağışıklık sistemi üzerinde de destekleyici etkileri bulunuyor. Özellikle soğuk havalarda düzenli tüketildiğinde vücudun direncini artırmaya katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

#8
Sindirim sistemi açısından da fayda sunan bu alışkanlık, yemek sonrası tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırabiliyor.

#9
Bunun yanında kan şekeri üzerinde dengeleyici bir etki oluşturarak insülin direnci riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

#10
Uzmanlara göre özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen limonlu çay, hem sindirimi destekleyen hem de demir emilimini olumsuz etkilemeyen pratik ve sağlıklı bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!
Gündem

Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!

ABD/İsrail-İran arasında 28 Şubat 2026’ta başlayan savaşla birlikte körfezdeki bazı şüpheli sistemler hasar alınca bölge ikliminin değiştiği..
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek.

Yılmaz Özdil isyan etti: CHP bu pespaye görüntülerle karalanıyor!
Gündem

Yılmaz Özdil isyan etti: CHP bu pespaye görüntülerle karalanıyor!

CHP’nin skandalları isyan ettiriyor. Atadan babadan CHP’li Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil de CHP’li yönetici ve belediye başkanlarının neden ol..
Sokağa bile çıkamaya korkuyorlar Yahudileri korku sardı Sıradaki nerede olacak
Avrupa

Sokağa bile çıkamaya korkuyorlar Yahudileri korku sardı Sıradaki nerede olacak

Gazze’de binlerce Filistinliyi katleden Siyonist İsrail’e ve Yahudilere dünyanın her yerinde tepkiler giderek artıyor. İngiltere’de Baş haha..
Uyarı geldi: e-Devlet'te işlemi olanlar dikkat!
Aktüel

Uyarı geldi: e-Devlet'te işlemi olanlar dikkat!

Milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine erişim sağladığı e-Devlet Kapısı için önemli bir duyuru yayımlandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23