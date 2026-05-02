Bir gecede serveti fırladı! Yeni planı Batı'yı çıldırtacak! 'Florya'nın kalbinden aldık' Fenerin eski yıldızı Galatasaray yolunda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan ezber bozan çıkış: O alışkanlık bitiyor! Kilo vermek, uzun yaşam, zayıflama sebebi... Türkiye'ye büyük müjde: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor 20 Türk'ü kaçımışlardı! İşte ülke ülke Sumud Filosu'ndan kaçırılan kişi sayısı! An be an kameralara yansıdı: Çıldır Gölü'nde kartpostallık görüntüler İstanbul'un yanı başı Bahar ayında yağan kar yolları kapadı 'Durumları Türkiye'den farklı' demişlerdi: S-400'lerden sonra uzun menzilli füzeler geliyor Kültür Yolu ilk kez Aydın'da... Dev Festival Aydın'a ulaştı... Turizm sektörüne can suyu olacak
3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!

En fazla acı biberi yemek için yarıştılar ve birçok yarışmacı da acıyı bastırmak için ayran ve domates tüketti...

Foto - 3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında acı biber yarışması yapıldı. 3'ü kadın 36 kişinin katıldığı yarışmada; 3 dakikada, 474 gram acı biber yiyen Celal Derin birinci oldu. Aynı sürede 146 gram acı biber yiyen Nazime Sartık da kadınların birincisi seçildi.

Foto - 3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen acı biber yeme yarışmasına 36 kişi katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Sekreteri Süleyman Örgel, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce yaptı.

Foto - 3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!

Yarışmacılar, yiyecekleri biberleri jüri üyeleri huzurunda tartarak teslim aldı. Jalapeno çeşidi acı biberleri alıp standa geçen yarışmacılar, 3 dakikada en fazla biberi yiyerek altın ödülünü alabilmek için mücadele etti. Biberlerin acısına dayamayan yarışmacılar, acıyı bastırmak için ayran içip, domates yedi.

Foto - 3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!

'SENEYE YİNE KATILACAĞIM' Yarışma sonucunda 474 gram acı biberi yiyen Celal Derin birinci oldu. 370 gramla Yetkin Tuncer ikinciliği, 322 gramla Mehmet Yılmaz üçüncülüğü elde etti. Yarışmaya katılan 3 kadın arasında 146 gram ile en çok acı biber yiyen Nazime Sartık ise kadınların birincisi oldu. Celal Derin, önceki yıllarda da birincilikleri olduğunu belirterek, "Seneye yine katılacağım. Bu yarışmayı üçüncü kez kazanacağım" dedi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kadınlar birincisi Nazime Sartık'a yarım gram altın verildi. Erkeklerde ise birinci Celal Derin'e yarım altın, ikinci Yetkin Tuncer'e çeyrek altın, üçüncü Mehmet Yılmaz'a da gram altın hediye edildi. Yarışmacıların katılım madalya ve hediyelerini protokol üyeleri verdi. Öte yandan yarışmaya baba-oğul rolüyle katılan Mehmet Karakaya ve Cahit Karataş'ın şovu ilgi çekti. Acı biberin acısına dayamadığını belirterek yardım isteyen Mehmet Karakaya'ya alana gelen itfaiye eri köpük sıktı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bugün Türkiye'nin en acı biberinin yarışması yapıldı. Bu biberleri biz üretiyoruz" diye konuştu. Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı ise "Kumluca'nın verimli topraklarında her çeşit sebzeleri yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz sebzelerden olan acı biberlerle yarışma düzenledik. Yarışmalarımıza katılanlara ve katkı sağlayan herkese bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Foto - 3 dakikada 474 gram acı biber yedi: En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi!

