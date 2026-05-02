Erol Bulut’a İngiltere’den talip çıktı
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un teknik direktörlük görevi için Erol Bulut’u gündemine aldığı ortaya çıktı.
Teknik direktör Erol Bulut için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz gazeteci Pete O'Rourke'nin haberine göre, daha önce Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut'un, Watford'un radarında olduğunu öne sürdü.
Haberde Bulut'un, sezon sonunda görevinden ayrılması beklenen Ed Still'in yerine düşünülen adaylar arasında yer aldığı aktarıldı.
Kulübün, Vicarage Road'daki antrenörlük görevi için birden fazla isim üzerinde değerlendirme yaptığı da ifade edildi.