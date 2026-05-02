Şişli'de kayınvalidesinin silahla vurduğu gelin öldü
Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde gelinini silahla öldüren kayınvalide gözaltına alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.