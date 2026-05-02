Dikkat Trump kokusunu almasın! Mısır'da bulundu kaymağını Avrupa yiyecek

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Nil Deltası'nda günlük 50 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini açıkladı.

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Deltası’ndaki "Nidoco N-2" adlı sondaj kuyusundaki çalışmalar sonucunda yeni bir doğal gaz rezervinin keşfedildiği belirtildi.

Nil Deltası'nda keşfedilen yeni rezervin günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olduğu aktarılan açıklamada, kuyunun İtalyan enerji şirketi "ENI" ile İngiliz British Petroleum "BP" şirketi tarafından işletileceği bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, bu keşfin mevcut sahalardaki üretim artışıyla birlikte, petrol sektörünün yabancı ortaklara olan borçlarını ödeme başarısı çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

 

Bedevi, Mısır petrol sektörünün yabancı ortaklarına olan borçlarının haziran ayı sonuna kadar tamamen ödeneceğine dikkati çekerek, bunun ülkenin ortaklarıyla güveni güçlendirme ve cazip bir yatırım ortamı oluşturma konusundaki kararlılığını yansıttığını vurguladı.

İtalyan Eni Şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

BP de 2021 yılında, Mısır açıklarındaki Batı Nil Deltası bölgesi projesinde yer alan Raven sahasında gaz üretimine başlandığını duyurmuştu.

Batı Nil Deltası projesi kapsamında daha önce 2017'de Taurus ve Libra sahaları, 2019'da da Giza ve Feyyum sahaları faaliyete geçmişti.

Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü
Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü

Dünya

Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü

Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı
Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı

Gündem

Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı

Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi
Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi

Yaşam

Tesadüfen fark etti! Nesli tehlike altındaki Mısır akbabaları leşle beslenirken görüntülendi

Türkiye ile Mısır arasında askeri temas
Türkiye ile Mısır arasında askeri temas

Gündem

Türkiye ile Mısır arasında askeri temas

