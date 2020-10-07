Vatandaş hizmet beklerken o ise ayyaşlık derdinde! Altaylı’dan Ekrem’e ‘içki’ gazı

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘Yeni Türkiye'nin Belediye Başkanı’ başlıklı yazı kaleme aldı.

Altaylı, İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, ‘başa gelirsek belediye sosyal tesislerinde alkollü içki olmayacak’ cevabını gündeme getirdi.

Altaylı, herkese eşit yaklaşmadığını ima ederek İmamoğlu’nun, “Bazı tesislerimizde içki olacaktır ama içki kullanmayan İstanbullular için bazı tesislerimizi de içkisiz yapacağız” diyebilirdi’’ dedi.

Altaylı’nın, İmamoğlu’nu vatandaşın beklediği farklı hizmetleri vermediğinden eleştirmek yerine, içki vermemekle eleştirmesi tepki çekti.

Altaylı yazısında, ‘İmamoğlu seçimden önce belediye sosyal tesislerinde içki satışı ile ilgili bir soruya, “Bizim dönemimizde de belediye sosyal tesislerinde alkollü içki olmayacak” yanıtını vermişti. Dediği gibi herkese eşit yaklaşsa idi “Bazı tesislerimizde içki olacaktır ama içki kullanmayan İstanbullular için bazı tesislerimizi de içkisiz yapacağız” diyebilirdi. Üstelik de inançlı olduğu halde içki içen oldukça geniş bir kesim olduğu halde’ ifadelerini kullandı.