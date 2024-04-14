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Yaşam Vatandaş gözlerine inanamadı! Bunu da gördü bu gözler! Karşınızda şehirli Nasreddin Hoca!
Yaşam

Vatandaş gözlerine inanamadı! Bunu da gördü bu gözler! Karşınızda şehirli Nasreddin Hoca!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 12:38:00 -

Yalova şehir merkezinde sokak ve caddelerde bisikletine ters binerek dolaşan vatandaşı görenler şaştı kaldı.

Son günlerde Yalova kent merkezinde Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters binmesi misali bisiklete ters binerek dolaşan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı. Kentin çeşitli noktalarında görülen şahsın, bisiklete ters binmesine rağmen ustaca kullandığı gözlemlendi. Bisikleti ters sürerken bir yandan el kol hareketleriyle trafikteki araçları uyaran şahıs, ayrıca çevredeki bir araçtan gelen müziğe eşlik ederek bisikletiyle dans etti.

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