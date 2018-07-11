Vatandaş en itibarlı şirketleri seçti
Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında aralarında holdingler, enerji, GSM, gıda, otomobil gibi sektörlerden pek çok şirketin itibarı ölçümlendi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlenip rapor haline getirilen “enler listesi” düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. En itibarlı üç şirket arasında Yıldız Holding iştiraklerinden Ülker de yer aldı. Turkcell, LC Waikiki ve Kiğılı da sektörlerinde en öne çıkan markalar oldu.
Törende konuşan Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Seçkin akademisyenlerce hazırlanan Türkiye İtibar Endeksi Raporu, ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerindeki firmaların gelişimine, kurumsallaşmasına ve ülkemize daha çok katkı yapmasını sağlayan bir pusula ve navigasyon aracı görevi üstlenecek” diye konuştu.
İşte Liderler
Gıda: Ülker
GSM: Turkcell
İnşaat: Ağaoğlu
Mobilya: İstikbal
Enerji: EnerjiSa
Otomobil: Volkswagen
Teknoloji Market: Teknosa
Hava Ulaşımı: Türk Hava Yolları
Kara Ulaşımı: Kamil Koç
Hazır Giyim Perakende: LC Waikiki
Erkek Giyim: Kiğılı
Kadın Giyim: İpekyol
Jean ve Spor Giyim: Mavi
Elektronik Eşya: Samsung
Makine: Makina ve Kimya Endüstrisi
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