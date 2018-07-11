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Vatandaş en itibarlı şirketleri seçti

Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında aralarında holdingler, enerji, GSM, gıda, otomobil gibi sektörlerden pek çok şirketin itibarı ölçümlendi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
Vatandaş en itibarlı şirketleri seçti

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlenip rapor haline getirilen “enler listesi” düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. En itibarlı üç şirket arasında Yıldız Holding iştiraklerinden Ülker de yer aldı. Turkcell, LC Waikiki ve Kiğılı da sektörlerinde en öne çıkan markalar oldu.

Törende konuşan Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Seçkin akademisyenlerce hazırlanan Türkiye İtibar Endeksi Raporu, ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerindeki firmaların gelişimine, kurumsallaşmasına ve ülkemize daha çok katkı yapmasını sağlayan bir pusula ve navigasyon aracı görevi üstlenecek” diye konuştu.

İşte Liderler

Gıda: Ülker

GSM: Turkcell

İnşaat: Ağaoğlu

Mobilya: İstikbal

Enerji: EnerjiSa

Otomobil: Volkswagen

Teknoloji Market: Teknosa

Hava Ulaşımı: Türk Hava Yolları

Kara Ulaşımı: Kamil Koç

Hazır Giyim Perakende: LC Waikiki

Erkek Giyim: Kiğılı

Kadın Giyim: İpekyol

Jean ve Spor Giyim: Mavi

Elektronik Eşya: Samsung

Makine: Makina ve Kimya Endüstrisi

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
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