Vatandaş daha ucuza ürün alıyor

Akit Ekonomi

Bakan Dönmez’in, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Eti Maden’in, ortam dezenfeksiyonu için bor katkılı yeni bir ürün üzerinde çalıştığını açıklaması Borel ürünlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu. Çamaşırdan sonra mutfakta da kullanılmaya başlanan Borel ürünlerine sprey formatında dezenfekte ürün de katılacak. Bakanlığın öncülüğünde Eti Maden tarafından ilk olarak BORON deterjan üretimi yapıldı. Renkli ve beyazlar için ayrı, toz ve sıvı çeşitleri olan BORON, zincir marketlerde ekonomik fiyatlarla satışa sunuluyor. 4 kilogramlık BORON toz deterjan, ortalama 28 lira fiyat ile raflarda yer alıyor.