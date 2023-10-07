Vatandaş cebinin hesabına bakıyor... Otel mi yoksa kiralık villa mı?

İnsanlar tatili bir ihtiyaç olarak görürken maliyetlerin artması da tatil yapacakları farklı arayışa sevk etti. Yaklaşık 13 milyon turisti ağırlayan Antalya'da 5 binin üzerinde tatil villasının bulunduğu Kaş ilçesi, izole tatil isteyenlerin adresi oldu. İlçede yaklaşık 15 yıl önce başlayan ve özellikle Kovid-19 salgını sürecinde rağbet gören villa turizmi, her geçen yıl büyüyerek gelişen bir sektör haline geldi.

Ailelerin tercihi değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kayıtlı şekilde ve 5 yıldız konforunda hizmet veren lüks villalar ise sezonu mutlu kapattı.

Balayı çiftleri, çekirdek aileler, arkadaş ya da aile grupları; 2 kişilikten 12 kişiliğe kadar deniz ve doğa manzaralı farklı konseptlerde tatil imkanı sunulurken maliyetlerin artması. bütçelerin yetersizliği otellerden ziyade villalara daha çok talep gelmesinde etkili oldu

Maliyetler etkili oldu

Villa fiyatları yüksek sezon olarak nitelendirilen 20 Haziran-15 Eylül arasında 2 kişilik 7 gece için 17 bin ile 20 bin lira, 4-5 kişilik 20 bin ile 40 bin lira, 8-10 kişilik ise 35 bin 700 lira ile 100 bin lira arasında olduğu belirtiliyor.

Marmaris, Antalya, Bodrum ve Ege bölgesinde bilhassa bu yıl ön plana çıkan maliyeti daha az olan villalar ve apartlar tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çocuklu aileler otel maliyetinin yarı fiyatına kadar villa ve apart tercihine yönelirken bunların dışında karavanın da bariz tercih olarak kendini göstermesi dikkati çekti.

Hükümet vergi geliri kaybının önüne geçebilmek ve turizmde kayıtdışılığı engellemek adına son birkaç aylık süreçte turizm sektöründe villa ve apart ağırlıklı hizmet veren kurum ve kuruluşları da vergilendirme şeklinde kararlar almıştı. Kiralık villa siteleri ve apart satışları da kontrol altına alınmak isteniyor.

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