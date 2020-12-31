Vatandaş can, bunlar 'alkol' derdinde!
80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması boyunca tekel bayilerin kapalı olması ile birlikte büyük market zincirlerinde de alkol satışının yasaklanması bazı medya kuruluşlarını bakın nasıl rahatsız etti.
80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması boyunca tekel bayiler de kapalı olacak. İçişleri Bakanlığı haksız rekabeti önlemek amacı ile yasak süresince temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için açık olacak büyük market zincirlerinin alkol satışlını da yasakladı.
Alkol satılmamasını dert edindiler!
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlük vaka sayılarına önemli ölçüde etkide bulunurken bir takım medya kuruluşları vatandaşın sağlığından ziyade 'alkol' satılmamasını dert edindi.
İşte bazı medya kuruluşlarında alkol satışının sokağa çıkma kısıtlaması süresince durdurulmasına ilişkin yer alan haberler:
Birgün: Tekel bayiler tepkili
Onedio: Sizin yaptığınızı 4. Murat bile yapmaz
Tele 1: Pandemi bahanesiyle alkol satışı yasak
Duvar: Koronayla değil, alkolle mücadele ediyorlar