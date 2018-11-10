Vatandaş bunu istiyor... Erdoğan'a 700 sayfalık rapor

AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından, teşkilatla yapılan görüşmeler, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak yapılan değerlendirmeler, STK’lar ile yapılan toplantıların sonuçları doğrultusunda 81 ilin fotoğrafı çekildi. Yapılan saha analizleri genel merkezde toplanarak 700 sayfalık bir rapor haline getirilip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Vatandaş ne istiyor?

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, raporda vatandaşın beklentileri, mevcut başkanların durumu, alternatif adaylar ile seçim sonuçlarının tahlilleri yer aldı. Yapılan saha değerlendirmelerinde vatandaşların yeni söylem, yeni proje ve yeni yüzler görmek istediği ifade edildi. Vatandaşların başarısız buldukları isimler yerine toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek isimleri aday olarak görmek istedikleri de raporda yer aldı. Heyecan dalgası oluşturacak aday istediklerini belirten vatandaşın talepleri arasında özellikle yerel aday dikkati çekiyor.

Projeler ve verilen sözler

Raporda, vatandaşların belediye başkalarında aradıkları özellikleri, vatandaşı önemsemesi, gönlü açık olması, vatandaş ile diyalog halinde olması, çalışkan ve güvenilir olmasının da yer aldığı belirtildi.

Hazırlanan raporda, AK Partili belediye başkanlarının projeleri de değerlendirildi. Vatandaşa verilen sözlerin hangi oranda yerine getirildiği, hangi projelerin tamamlanamadığı, hangi projelerin vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandığı, hangilerine tepki gösterildiğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

İsim önerileri de var

Mevcut belediye başkanlarına yönelik halkın değerlendirmelerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin değerlendirmeleri de raporda kendine yer buldu. Saha araştırmaları kapsamında esnaf, çiftçi, şoför, işçi ve işveren temsilcilerinin kent yönetimi ile ilgili değerlendirmeleri de toplandı. Saha analizleri kapsamında STK’lara ve vatandaşlara 'kimi aday görmek istiyorsunuz?' sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtlar da raporda yer aldı. Teşkilat ile vatandaşların başkan olarak görmek istediği isimler arasında uyum olduğu görülürken, alternatif isim önerileri de toplandı. Erdoğan’a sunulan raporda en az 2 en fazla 5 isim yazıldığı bildirildi.

Kadın ve genç vurgusu

Yapılan saha çalışmalarında vatandaşların genç isimlere ve kadın adayların belediye yönetimleri içerisinde yer alması isteği de dikkati çekti. Belediye başkanlığı için gençlerin veya kadınların aday gösterilmese dahi belediye başkanlığı veya belediye meclisinde bu isimlere yer verilmesi gerektiği vurgulandı.