0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Vatandaş Alaçatı Ot Festivali'ne akın etti

İzmir’in Çeşme ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'ne yağışlı havaya vatandaşlar aldırış etmeyerek ilgi gösterdi.

07 Nisan 2019 Pazar 16:20
Vatandaş Alaçatı Ot Festivali'ne akın etti

İzmir’in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi'nde yapılan festivalde Ege Bölgesi'ne özgü otlar ile yemekler sergileniyor.

Karabaş otundan enginara, sarmaşıktan şevketibostana, naneden arapsaçına onlarca otun satıldığı tezgahlardaki kalabalık esnafı memnun ediyor.

Bölge genelinde zaman zaman etkili olan yağışa rağmen festivalde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin bir çok ilinden Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Ege'nin meşhur otlarını satın alırken aynı zamanda ilçenin turistik yerlerini de ziyaret ediyor.

"1 milyon kişiyi ağırladık"

Kesin olmayan sonuçlara göre Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalle sezonun açılışını yaptıklarını söyledi.

Festival nedeniyle ilçedeki otellerde doluluk yaşandığını ifade eden Oran, etkinliğin esnafa can suyu olduğunu aktardı.

Alaçatı Ot Festivali'nin Türkiye sınırlarını aştığını vurgulayan Oran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda uluslararası bir festivale dönüştürmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene biraz düzeni de değiştirdik. Festival alanını Alaçatı içine ve dışına yaydık. Bin 200 tane standımızda yaklaşık 3 bin katılımcımız var. Festivalin 4 gününde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlamış bulunuyoruz."

Hem yerli hem de yabancı turistleri Çeşme'ye davet eden Oran, "Sezonumuz açıldı. Otelleriyle, esnaflarıyla, çalışanlarıyla hazırız. Biz bir efsane olan Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ni de yeniden canlandırıyoruz. Eylül ayının sonunda tüm Türkiye'ye Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'nin yeniden doğuşunu da müjdeleyelim." diye konuştu.

Festival kapsamında En Fazla Ot Toplama ve En Güzel Ot Yemeği yarışmaları düzenlendi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:20
  1. İzmir
  2. Çeşme
  3. Ege Bölgesi
  4. Alaçatı Mahallesi
  5. Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran
  6. Alaçatı Ot Festivali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    1. İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte..
    2. Aracında 9.5 kilo esrarla yakalandı
    3. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    4. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    5. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    6. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    7. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    8. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    9. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    10. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    11. Maçın ardından
    12. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    13. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    14. Samsun'da silahlı yaralama
    15. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    16. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    17. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    18. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    19. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    20. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var