Vatandaş Alaçatı Ot Festivali'ne akın etti

İzmir’in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi'nde yapılan festivalde Ege Bölgesi'ne özgü otlar ile yemekler sergileniyor.

Karabaş otundan enginara, sarmaşıktan şevketibostana, naneden arapsaçına onlarca otun satıldığı tezgahlardaki kalabalık esnafı memnun ediyor.

Bölge genelinde zaman zaman etkili olan yağışa rağmen festivalde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin bir çok ilinden Çeşme'ye gelen vatandaşlar, Ege'nin meşhur otlarını satın alırken aynı zamanda ilçenin turistik yerlerini de ziyaret ediyor.

"1 milyon kişiyi ağırladık"

Kesin olmayan sonuçlara göre Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalle sezonun açılışını yaptıklarını söyledi.

Festival nedeniyle ilçedeki otellerde doluluk yaşandığını ifade eden Oran, etkinliğin esnafa can suyu olduğunu aktardı.

Alaçatı Ot Festivali'nin Türkiye sınırlarını aştığını vurgulayan Oran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda uluslararası bir festivale dönüştürmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene biraz düzeni de değiştirdik. Festival alanını Alaçatı içine ve dışına yaydık. Bin 200 tane standımızda yaklaşık 3 bin katılımcımız var. Festivalin 4 gününde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlamış bulunuyoruz."

Hem yerli hem de yabancı turistleri Çeşme'ye davet eden Oran, "Sezonumuz açıldı. Otelleriyle, esnaflarıyla, çalışanlarıyla hazırız. Biz bir efsane olan Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ni de yeniden canlandırıyoruz. Eylül ayının sonunda tüm Türkiye'ye Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'nin yeniden doğuşunu da müjdeleyelim." diye konuştu.

Festival kapsamında En Fazla Ot Toplama ve En Güzel Ot Yemeği yarışmaları düzenlendi.