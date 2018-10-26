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Vatandaş AK Parti-MHP İttifakı'na güveniyor!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara;" MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti.

26 Ekim 2018 Cuma 13:58

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

AK Parti ile MHP arasında yaşanan “af” gerilimi, iki parti arasında yerel seçimde işbirliği arayışının sonu oldu.

İlk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri; "Parti olarak herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır" dedi. Bahçeli, İstanbul dahil Türkiye’nin her seçim bölgesinde aday çıkaracaklarını bildirdi.

Bahçeli’nin açıklamalarına partisinin grup toplantısında cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mademki biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz" diye konuştu. Erdoğan buna karşın, Cumhur İttifakı’na leke gelmesini istemediklerini de vurguladı.

Salı gününe damga vuran bu gelişmelerden sonra Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından yeni bir açıklama yaparak; "Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok" ifadelerini kullandı.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız kişiler MHP ve Ak Parti arasında sorunlara sebep olan en etkili unsurların 'Af' ve 'Andımız' konuları olduğunu dile getirdiler. Bazıları ittifakın yerelde de bozulmadığına inandıklarını söyledi. Bir diğer vatandaşta her iki partinin de gerekirse yeniden biraraya geleceklerine inandığını ifade etti:

" Erdoğan da Bahçeli de kıymetli birer devlet adamı. Başkanlık seçimlerinde atılması gereken adımlar vardı birlikte hareket ettiler. Zerre şüphe duymuyorum ki; bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine birlikte hareket edecekler."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 13:58
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. ittifak

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