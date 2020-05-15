Vatan toprakları için seferberlik

Hasan Eğrigöz Ankara

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında bulunan 100’den fazla STK, hukuken Türkiye’ye ait olduğunu düşündükleri 12 Ada, Girit, Libya, Musul-Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz, “Kıbrıs savaşından bugüne kadar geldiğimiz zaman Yunanistan’ın mutlaka Türkiye’nin başına bir şeyler örmeye çalıştığını görmekteyiz. Yani Yunanistan hiçbir zaman Türkiye’ye dost elini uzatmamış ve bundan sonra da uzatmayacaktır. Yunanistan’ın uluslararası siyasi alanda da, askeri alanda da yaptığı çalışmalar daima Türkiye’nin karşısında olmuştur. O yüzden 12 Ada ile ilgili davayı sonuna kadar destekliyoruz” dedi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Bu konuyu tartışırken, somut zemin üzerinde tartışmak lazım. Afaki bir şey olursa, sadece bunu sosyal medyadan istemiş oluruz” diye konuştu.