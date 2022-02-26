Vatan sevgisi, egemenlik aşkı... Elleriyle tankları patlatan Ukrayna halkı
Rusya Ukrayna savaşı 3. gününde tüm şiddeti ile devam ediyor. Gece yarısı gelen görüntülerde ise işgale karşı direnen ve vatanını canı pahasına savunan Ukrayna halkı elleriyle bir Rus zırhlısını patlatıyor. İşte o görüntüler...
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri girişiminin üzerinden 3 gün geçti. Ukrayna tek başına Rusya’ya karşı mücadele ederken, Ukrayna halkı da ülkesini savunmak için elinden geleni yapıyor.
Kiev’e kadar giren Rus birliklerini durdurmak isteyen Ukrayna halkı, kendi elleriyle hazırladıkları Molotof kokteylleri ile şehre giren tankları patlatmayı başardı.
Görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.