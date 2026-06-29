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İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

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İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

İran'a sıfır noktada Hakkari'de sağlıkçılar yüksek sıcağa rağmen tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz sürdürmenin gayreti içindeler...

#1
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kavurucu yaz sıcakları ve sarp arazi şartlarına meydan okuyarak, İran sınırının sıfır noktasındaki köylerde yaşayan vatandaşlara mobil sağlık hizmeti ulaştırdı.

#2
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan sınır hattındaki kırsal bölgeler için harekete geçti.

#3
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Üç doktor ve bir diyetisyenden oluşan tam teçhizatlı ekip, ilçe merkezine kilometrelerce uzaklıkta bulunan ve engebeli yollarıyla ulaşımı güç olan İran sınırındaki Çobanpınar ve Onbaşılar köylerine doğru yola çıktı.

#4
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Termometrelerin yüksek değerleri gösterdiği kavurucu sıcaklara, tozlu ve engebeli dağ yollarına aldırış etmeyen sağlık çalışanları, sınır köylerinde adeta mekik dokudu. Zorlu coğrafi ve lojistik güçlüklere rağmen görev bilinciyle hareket eden ekipler, köylerde kapı kapı dolaşarak vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.

#5
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Gidilen evlerde kadın ve erkeklere yönelik ücretsiz meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları gerçekleştirildi. Kanser taramalarının yanı sıra kronik rahatsızlıkların takibi amacıyla vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de yapıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ölçümlerin ardından kronik hastalık riski taşıyan, yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösteren vatandaşları bilgilendirerek hastanelerin ilgili polikliniklerine yönlendirdi.

#6
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Sınırın sıfır noktasında yürütülen fedakarca çalışmalara ilişkin açıklama yapan Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Kadir Kana, tüm zorluklara rağmen sahada olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "KETEM ekibimizle birlikte tüm coğrafi engelleri aşarak İran sınırında bulunan Çobanpınar ve Onbaşılar köylerine ulaştık. Burada vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yaptık, kronik hastalıklar konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Çıkan sonuçlara göre halkımızı gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz.

#7
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Coğrafya olarak oldukça uzak, engebeli ve hava sıcaklığının çok yüksek olduğu bir bölgede görev yapıyoruz.

#8
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Sınır hattında olmanın ve sıcak havanın getirdiği ciddi zorluklar var ama biz bu zorluklara göğüs gererek işimizi severek yapıyoruz. Bizler halkımıza hizmet etmek, bu hizmeti onların ayağına kadar getirmek için buradayız" dedi.

#9
Foto - İran'a sıfır noktada sağlık nöbeti: Sağlık neferleri sıcağa meydan okuyor

Ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu sınır köylerinde, ayaklarına kadar gelen kapsamlı sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren bölge halkı, zorlu şartlarda fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yetkililer, mobil KETEM aracı ve uzman ekiplerle yürütülen bu stratejik sağlık taramalarının, önümüzdeki günlerde planlama dahilindeki diğer uzak kırsal mahalle ve sınır köylerinde de kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

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