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Sağlık
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Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

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Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Güneş çarpması üzerine uzmanından belirtiler ve ilk yardım uyarısı geldi.

#1
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde güneş çarpmasına karşı uyarıda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve baş dönmesi gibi belirtilerin hayati risk taşıdığını belirterek, erken müdahale ve doğru ilk yardım uygulamalarının yaşam kurtardığını söyledi.

#2
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Atakan Canbulat, yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava nedeniyle güneş altında uzun süre kalmanın hayati tehlike oluşturabileceğini belirterek, güneş çarpmasının belirtileri ve ilk yardım uygulamaları hakkında önemli bilgiler verdi.

#3
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Açık alanlarda uzun süre güneş altında kalan kişilerin, özellikle yaşlıların risk altında olduğunu ifade eden Dr. M. Atakan Canbulat, güneş çarpmasının erken müdahale edilmediğinde ciddi organ hasarına ve ölüme yol açabilecek acil bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

#4
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Güneş çarpmasının, vücudun ısı düzenleme mekanizmasının aşırı sıcak ve nemli hava şartlarında yetersiz kalması sonucu vücut ısısının 40 derece ve üzerine çıkmasıyla meydana geldiğini belirten Canbulat, "Erken müdahale edilmezse ciddi organ hasarına ve ölüme yol açabilir" dedi.

#5
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Güneş çarpmasının başlıca nedenleri arasında aşırı sıcak ve nem, uzun süre güneşe maruz kalma ve yetersiz sıvı tüketiminin bulunduğunu kaydeden Canbulat, kalın sentetik kıyafetler, alkol tüketimi ve ağır yemeklerin de riski artırdığını ifade etti.

#6
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Güneş çarpmasının belirtilerine de değinen Canbulat, yüksek ateş, cildin sıcak ve kuru olması, baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı, konuşma bozukluğu, hızlı nabız, yüzeysel solunum, mide bulantısı ve kas kramplarının en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını söyledi. İlk yardım uygulamalarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Canbulat, güneş çarpmasına maruz kalan kişinin serin bir ortama alınması, sırt üstü yatırılması, fazla giysilerinin çıkarılması ve soğuk kompres uygulanması gerektiğini belirtti. Bilinci açık olan kişilere küçük yudumlarla su verilebileceğini ifade eden Canbulat, bilinci kapalı kişilere ise kesinlikle ağızdan sıvı verilmemesi gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Güneş çarpması hayati risk taşıyor: Baş ağrısı, baş dönmesi, zihin karışıklığı...

Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlatan Canbulat, "Ateş düşmüyorsa, bilinç kaybı veya şiddetli kusma varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

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