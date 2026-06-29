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Dünya Meksikalı Batman fırtınası Yüzlerine hırsız yazıp direklere bantlıyor
Dünya

Meksikalı Batman fırtınası Yüzlerine hırsız yazıp direklere bantlıyor

Yeniakit Publisher
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Meksikalı Batman fırtınası Yüzlerine hırsız yazıp direklere bantlıyor

Meksika'nın Jalisco eyaletinde motosiklet çaldığını düşündüğü kişileri yakalayıp darbettikten sonra sokak direklerine koli bandıyla bağlayan "Batman" lakaplı kimliği belirsiz kişi, ekipleri harekete geçirdi.

The Sun'ın haberine göre, 13 Haziran'dan itibaren yaklaşık 10 gün içerisinde Lagos de Moreno'da en az beş kişi sokak direklerine bantlanmış halde bulundu.

YÜZLERİNE ‘HIRSIZ’ YAZIP DİREKLERE BANTLADI

Meksikalı gazeteci Luis Cárdenas'ın X platformunda paylaştığı görüntülerde, direklere bağlanan kişilerin yüzlerine İspanyolca "hırsız" anlamına gelen "ratero" yazıldığı, bazılarının yüzüne ise bıyık ve kedi bıyığı çizildiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, olay yerlerine çalıntı olduğu öne sürülen motosiklet ve bisikletlerin bırakıldığı da dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen yerel yetkililer, direklere bağlanan kişilerin hırsızlık şüphelisi olsalar bile mevcut olayda saldırıya uğrayan kişiler olarak değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer, bulunan kişilerin büyük bölümünün darbedildiğini, bir kişinin ise ağır yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández, direklere bağlanan kişilerin kurtarılarak tedavi altına alındığını ve olayların sorumlusu olduğu düşünülen kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Polis, olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki aracı tespit ederken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadı. Direklere bağlanan kişilere yönelik hırsızlık iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma açılıp açılmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Kaynak: Türkiye Gazetesi

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