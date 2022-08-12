Vatan Partisi’nden Sedat Peker’e cevap

Yeni Akit/Ankara

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Propaganda Bürosu Başkanı Utku Reyhan, firardaki organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yönelttiği iddialara ilişkin bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Propaganda Bürosu Başkanı Utku Reyhan’ın, “Sedat Peker’in yalanı hakkında bilgilendirme” başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde;

“1 - Sedat Peker isimli yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olan organize suç örgütü lideri, Genel Başkanımız Sn. Doğu Perinçek'in Ak Parti iktidarı tarafından İran'da düzenlenen bir uluslararası İslami toplantıya gönderildiğini iddia etmiştir. Bu açık bir yalandır.

'Afganistan'ın işgalden kurtuluşu üzerine yapılan toplantıdır'

2 - Söz konusu etkinlik, Genel Sekreterliğini İran İslam Devrimi Rehberi dış ilişkiler baş danışmanı Dr. Ali Ekber Velayeti'nin yaptığı Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nın Afganistan'ın işgalden kurtuluşu üzerine yaptığı toplantıdır.

3 - Rusya, Çin, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak, Hindistan gibi ülkelerden üst düzey konuşmacıların katıldığı toplantıya Türkiye'den yalnızca Sayın Perinçek katılmıştır. Genel Başkanımıza davet, doğrudan Sayın Ali Ekber Velayeti'den gelmiştir.

"ABD'nin kovulması üzerine konuşma yaptı"

4 - Sayın Perinçek, bu toplantıda Afganistan'dan ABD'nin kovulması üzerine önemli bir konuşma yapmıştır.

5 - Sayın Perinçek ile İran devletinin en önemli yöneticilerinden Sayın Velayeti arasındaki ilişkiler çok köklüdür. İki lider, 10 Temmuz 2017'de Tahran'da görüştü. Bu görüşme Irak'ın kuzeyindeki ayrılık referandumunun engellenmesinde tayin edici oldu.

6 - Vatan Partisi, iktidar olmadan iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkılar yapmıştır, yapmaktadır. Sayın Perinçek'i Ak Parti'nin bu etkinliğe gönderdiğini söylemek yalanın kuyruklusudur. Kamuoyu bu gerçeği bilmeyen cahil mafya bozuntularına itibar etmemelidir”