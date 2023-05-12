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Gündem Vatan Partisi'nden Muharrem İnce açıklaması
Gündem

Vatan Partisi'nden Muharrem İnce açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-12 16:43:00 - 2023-05-12 16:44:04
Vatan Partisi'nden Muharrem İnce açıklaması

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı ve 1. Bölge 1. Sıra Bursa Milletvekili adayı Dilek Çınar, “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kasetle CHP Genel Başkanı yapıldı, kasetle cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor” dedi.

Temiz ve başı dik bir siyaset istediklerini ifade eden Vatan Partisi Bursa İl Başkanı ve 1. Bölge 1. Sıra Bursa Milletvekili adayı Dilek Çınar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kameraların karşısına geçti.

Çınar konuşmasında, "Dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kasetlerle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle karşı karşıya kaldık. Bunu üzüntüyle karşıladık. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kasetle CHP Genel Başkanı yapıldı, kasetle cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor. 2010 yılında CHP’nin genel başkanı kasetle indirildi, Kılıçdaroğlu kasetle genel başkanlığa atandı. Böyle bir şey Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğünde var mı? Genel başkanı kurultay seçer. Bunlar kurultay tanımıyorlar. CHP’nin tüzüğünü bir kenara bırakmışlar. Kasetle daha önceki genel başkan indiriliyor. Bir de buna demokrasi deniyor. Bugünkü Cumhuriyet gazetesi ve Sözcü gazetesinin haberlerine bakın. Özellikle Sözcü gazetesinin manşetinde ‘Muharrem İnce demokrasi tarihine geçti’ diyorlar. Ayrıca bu ‘FETÖ’nün iftira, şantaj ve kumpasıdır. Millet İttifakı’na yaradı’ diyorlar. Yani FETÖ’nün şantajı, iftirası ve kumpasının Millet İttifakı’na yaramasına seviniyorlar. Buna da demokrasi diyorlar. Onlar FETÖ’nün sözcüsü, onları kabul etmiyoruz” dedi.

ABD emperyalizminin FETÖ, şantaj, darbe, tehdit ve baskı ile Türkiye’nin siyasetine yön vermeye çalıştığını söyleyen Çınar, "Bu demokrasi dedikleri sistem Orta Çağ sistemidir. Biz Orta Çağ sisteminin ve anlayışının karşısında sessiz kalmayacağız. Kasetlerle yönlendirilen siyasete yuh diyoruz. Kasetlere boyun eğenlere de yuh diyoruz. Biz devrimciyiz. Ne kadar kaset varsa toplayıp getirsinler, devrimcilerin karşısına koysunlar. Ne kadar kaset bulurlarsa, Vatan Partililerin karşısına koysunlar. Hiçbirimizi teslim alamazsınız. Bu ülkeyi kasetlerle yönetemezsiniz. Türk milletine boyun eğdiremezsiniz. Bir cumhurbaşkanı adayını kasetlerle adaylıktan çektiremezsiniz. Boyun eğenler de Türk siyasetine bunu bir leke olarak sürdürmeye hakları yok. Çıkış yolu bu değildir" dedi.

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