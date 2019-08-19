Vatan Partisi'nden kayyım açıklaması! Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP'li 3 belediye başkanının yerine kayyım atanmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasına destek verdi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Reyhan, "4 ay önce söylemiştik. Geç bile kalındı. Bur kamu kuruluşu PKK militanlarına teslim edilemezdi. Edilmedi. Hayırlı olsun” dedi. Reyhan mesajına 5 Nisan’da yaptığı bir paylaşımı da ekledi. Reyhan’ın paylaşımında ‘Kayyım çok gecikmeyecek demek ki. İsterseniz %99 oy alın, ölen teröristler için saygı duruşuna kalkarsanız belediye yönetemezsiniz. Soruşturma açılmış. Güzel. Gereği yapılmalı’ ifadeleri kullanıldı.

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