Vatan Partisi’nden flaş ‘siyasi cinayet’ çıkışı ‘Kılıçdaroğlu, kaos ve siyasi cinayetler için çağrıda bulunuyor’

Kontrgerilla’nın bir dönem Türkiye’deki en önemli elemanlarından olan Mehmet Eymür, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada “siyasi cinayetlere” işaret etmişti. Eymür’ün söyleminin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmemek için her şeyi yapabileceğini iddia ederek, 'Siyasi cinayetler' yaşanabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu’ndan sonra İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da benzer duyumlar aldıklarını ifade etti.

‘Erdoğan'ı güçlendirmez’

Kılıçdaroğlu’nun ABD derin devleti Gladyo’nun uygulaması olan kaos stratejisini dillendirdiğini belirten İlsever, “kaos stratejisi” kavramına ilişkin şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün Mersin’de yaptığı bir konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarını sürdürmek için gerilimi tırmandıracağını ve siyasi cinayetlere yöneleceğini ifade etti, ardından da erken seçime gidilecek dedi. Kılıçdaroğlu’nun gerilim dediği olayı biz çok iyi tanıyoruz. Bunun adı ‘kaos stratejisi’. Kaos stratejisinin olmazsa olmazı ‘siyasi cinayetler’, Erdoğan’ın değil ABD derin devleti Gladyo’nun bir uygulamasıdır. Erdoğan’ın iktidarını güçlendirmek için gerilimi tırmandırması fikri doğru değil, zaten bu durum iktidarını güçlendirmez, aksine sonlandırır.”

Uzmanları tarif ediyor

Siyasi cinayetlerin ve kaos stratejisinin tarifini Gladyo uzmanlarının yaptığını ifade eden İlsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ABD emperyalizminin dünyaya hâkim olmak ve iktidarını sürdürmek için 70 yıldır yaptığı bir uygulamadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin dünyaya hâkim olma iddiasıyla beraber Gladyo merkezinin teorik hazırlığını yaptığını, buna niçin ihtiyaç duyduklarını kendi uzmanlarının ağzından öğrendik. Örneğin Gladyo’nun önemli uzmanlarından David Galula, 60 yıl önce, ‘Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri’ diye kitap yazdı. Bu stratejiyi ilk kez şöyle anlattı: Bir ülkede tek bir dava vardır, eğer bu dava asi tarafından benimsenmişse ideolojik kuvvet, asi lehine olacaktır. Dava dediği, ABD’nin hâkim olmak istediği ülkelerde, halkı anti emperyalist mücadeleden soğutma davasıdır. Bunun ilk uygulamalarını Vietnam Savaşı’nda yaptılar.

“Aynı stratejiyi Franklin Lindsay, ‘Gayri Nizami Harp’ kitabında şöyle ifade ediyor: Daha çok saldırgan olan taraf, halka hâkim olacaktır. Yani Kontrgerilla’ya göre haklı veya haksız olmak boş şeylerdir, sorunu şiddet çözer. Şöyle devam ediyor: İsyanın nedeni başlangıçta önemlidir fakat daha sonra önemini kaybetmeye başlar, çatışmaların kendisi dava halini alır, halkı kazanan tarafı tutmaya zorlar. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf, halk tarafından ne kadar sevilmezse sevilmesin, kendisi kudretliyse, halk içindeki taraftarlarına güvenirse iktidarını koruyabilir.

“Kontregilla uzmanlarına göre, sulh ve sükûnun ana dava haline getirilip, Kontrgerilla’nın terörü karşısında kitleler, haklı davalarından vazgeçecekler, sadece sulh ve sükûnun sağlanmasını isteyecekler. Bu arada insanlar ölecek, bombalar patlayacak, can güvenliği kalmayacak.”

Yalanlarla hedef aldılar

İlsever, tarih boyunca yalanlarla, Türkiye’nin milli birikiminin hedef alındığına dikkat çekti:

“Vietnam’da, Afganistan’da ve bölgemizde Suriye ve Türkiye’de bu stratejiyi sürdürdü. Sağ-sol çatışması dedikleri çatışmalar yaratıldı, can güvenliği kalmadı, bombalar patladı, suikastlar yapıldı. 12 Mart ve 12 Eylül’de halk ‘yeter artık, sulh ve sükûn sağlansın’ dedi. Arkasından ABD darbeleri yaşandı. BOP Eş Başkanlığı dönemini Kontrgerilla’nın has adamlarından Mehmet Eymür, kendi ifadeleriyle anlattı. Eymür’le Tuncay Güney’in ortak çalışmalarıyla, sözüm ona Ergenekon adı altında yalan belgeler hazırlandı, 2006’dan başlayarak Fetullahçı Gladyo’nun elemanlarıyla milliyetçi güçlere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subaylarına ve Vatan Partisi’ne (İşçi Partisi) karşı Ergenekon ve Balyoz operasyonları düzenlendi. ‘Ergenekon darbe yapacak’ yalanını öne sürdüler. Sözüm ona o darbeyi önlemek için operasyonlar yapıldı. Son örneği de 15/16 Temmuz 2016’da yaşadık. Bu darbe daha gerçekleşmeden aylar önce Gladyo’nun has elemanlarından Michael Rubin, ‘Yakında Vatan Partisi darbe yapacak ve Tayyip Erdoğan’ı öldürecek’ dedi. 15 Temmuz’un hazırlığını bu yalanlarla yaptılar. Maalesef bu isimlerin o dönem psikolojik savaşta oynadıkları rolü bugün Kılıçdaroğlu oynuyor.”

'Kılıçdaroğlu’nun çıkışı Biden’le aynı dönemde'

Kılıçdaroğlu’nun çıkışını, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Türkiye’yi tehdit olarak görüyorum’ söylemiyle aynı dönemde yaptığına dikkat çeken İlsever şöyle devam etti:

“ABD bugün her tarafta iktidarını kaybediyor, Türkiye’de de kaybediyor. Bir daha da iktidara gelmesi mümkün değildir. Bütün yenilgilerine rağmen hâlâ dünyanın en büyük emperyalist kuvvetidir. Bütün emperyalist devletler çökerken elindeki bütün silahlı güç ve parayı kullanarak çaresizlik içinde son girişimde bulunurlar. 1990’lardan sonra ABD emperyalizmi, uyguladığı asimetrik savaş stratejisini kaybetti ve onun yerine Truva atı stratejisini geliştirdi. Uzmanları bunu, ‘Stratejik hedeflerin, ABD milis güçlerince vurulması’ olarak tanımlıyor. ‘Milli devletleri parçalama amacına sadece etnik, dinsel, bölücü örgütlerle ulaşamadık, şimdi bu stratejik hedefleri devreye sokuyoruz’ diyorlar. Venezuela’da bunun örneğini gördük ama hiçbir şekilde başaramadılar. Şimdi de Batı Asya’da denemeye çalışıyorlar. Karadeniz’den Umman Denizi’ne kadar kuvvetlerini yığdılar. Yeni kurdukları üslerle Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar bu strateji doğrultusunda. Bu hazırlıkları yaparken içeriden de iç yıkıcılığı ve bölücülüğü tekrar kışkırtmaya çalışıyorlar. Hedefleri milli birliğimizi yıkmak. Türk milleti vatanını kararlılıkla savunmaktadır.

“Kılıçdaroğlu, siyasi cinayet söylemine dayanak olarak Erdoğan’ın elinde devlet gücü olmasını gösteriyor. Ama karşısında ABD gibi büyük bir kuvvet bulunmuyor. Şuna da dikkat çekmek isterim: Kılıçdaroğlu bu çıkışını, tam da Biden’in Türkiye’yi tehdit olarak gördüğünü söylediği dönemde yapıyor.”

'Hedefte erdoğan var'

İlsever son olarak “siyasi cinayetler” söyleminin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğunu belirtti ve şunları ekledi:

“Türkiye’de bugün bir Türkiye cephesi bir de Amerikancı cephe var. CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve FETÖ’nün bulunduğu Amerikancı cephe, PKK ve FETÖ’yü hapishanelerden kurtarmaya çalışıyor. Yeni anayasa çalışması yapıyor, Anayasa’dan Türk milleti kavramını çıkarmaya çalışıyor, özerklik getireceklerini söylüyor, ilk dört maddeyi değiştireceklerini açıklıyorlar. Son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin açıkladığı Tutum Belgesini çok değerli bulduğunu söylüyor. Şimdi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cephenin, Gladyo’nun kaos stratejisinin hedefi durumunda. Kılıçdaroğlu bu ifadesiyle aslında, kaos ve siyasi cinayetler için çağrıda bulunuyor.”

Soylu: Paylaşımlar bot hesaplardan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi'nde akademik yıl açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasında tartışmaya değinen Soylu “Dün (önceki gün) bir 'siyasi cinayetler' tartışması vardı. Sosyal medyada siyasi cinayetler tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır.” dedi.