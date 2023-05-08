Vatan Partisi'nden çok sert sapkınlık mesajı! 'Alfabede harf bırakmadılar!
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, TRT ekranında yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında LGBT'li sapkınlara ilişkin sert mesajlar verdi.
Doğu Perinçek genel başkanlığındaki Vatan Partisi'nin Ulusa Sesleniş konuşmasını Genel Sekreter Özgür Bursalı gerçekleştirdi.
Vatan Partili Bursalı şöyle konuştu:
LGBT propagandasına geçit yok. Batı emperyalizmi toplumumuzu parçalamak için alfabede harf bırakmadı. Yeni cinsiyetler icat eden, çocuklarımızı istismar eden, gençlerimizi milli ve manevi değerlendiren kopartan, aileyi dağıtan LGBT dyatmasına karşı mücadele edeceğiz. Uyuşturucuyu ve LGBT'yi özendiren film ve müziklere izin vermeyeceğiz.