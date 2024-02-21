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Medya Vatan Partisi İBB Adayı Özkan’dan Akit’e ziyaret
Medya

Vatan Partisi İBB Adayı Özkan’dan Akit’e ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-02-21 11:15:00 -
Vatan Partisi İBB Adayı Özkan’dan Akit’e ziyaret

Gazetemiz Akit, yerel seçimlere sayılı günler kala önemli bir misafirini ağırladı.

HABER MERKEZİ

Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan, Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan’ı ziyaret etti. Küçükçekmece’deki merkez binamızda gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Alan’a yeni görevinde başarılar dileyen Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin projelerini anlattı. Murat Alan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılacak seçimlerin başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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