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Gündem Vatan hainleri bu tezkereye çok üzülecek
Gündem

Vatan hainleri bu tezkereye çok üzülecek

TSK’nın sınırları korumak, Türkiye’yi tehdit eden terör faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla Mehmetçiğin Irak ve Suriye’de görev yapabilmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’de oylanacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:45:00 -
Vatan hainleri bu tezkereye çok üzülecek

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Özellikle PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin “hayır” oyu vereceğini açıklaması ve başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini de tehditler savurması tepki çekmeye devam ediyor. Tezkerenin önemini değerlendiren Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, şunları dile getirdi: “HDP ve CHP her tezkerede farklı sesler çıkararak süreci baltalamaya çalışıyorlar. Libya’yı hatırlayalım CHP ‘her ne olursa olsun asla tezkereyi geçirmeyeceğiz’ diye açıklamalarda bulunmuştu. Bu tezkere hayati önemde bir tezkereydi. Şu anda Akdeniz’de dengeler değiştiyse bu tezkere sayesinde olmuştur. Diğer yandan PKK’yla hareket eden, özünde PKK olan HDP de her tezkere de olduğu gibi ‘hayır’ diyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu tezkere Türkiye’ye göçü önleyecek ve Türkiye’de bulunan Suriyelilerin tersine göçü başlatmasına olanak sağlayacaktır.” ASSAM yöneticisi emekli Albay Ersan Ergür de devam eden operasyonların asıl hedefine ulaşması için tezkerenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu tezkere Türkiye için hayati önem arz etmekte. Teröristleri ininde yok etmek, dosta güven düşmana korku salmak için atılan adımların devamını sağlayacak” dedi.

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