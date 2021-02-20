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Gündem Vatan haini John Dündar, PKK'nın kanalında yayına başladı
Gündem

Vatan haini John Dündar, PKK'nın kanalında yayına başladı

MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan hain Can Dündar, PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin yoğun olarak propaganda yaptığı Medya Haber TV'de HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a sorular yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:14:00 - 2021-02-20 15:15:51
Vatan haini John Dündar, PKK'nın kanalında yayına başladı

MİT tırları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Can Dündar, terör örgütü PKK'nın yayın organlarından Medya Haber TV'ye program konuğu oldu. Dündar, PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin yoğun olarak propaganda yaptığı televizyonda, "Politik Gündem" programına katılarak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a sorular yöneltti.

Merkezi Belçika olan kanalda Türk ordusu karalanıyor

Terör propagandası amacıyla kurulan televizyonda, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar, KJK sözde koordinasyon üyesi Zerin Ruken gibi çok sayıda teröriste sık sık yer verilirken yayın organı terör örgütünün sesi haline geldi. Türk ordusundan "düşman" ve "işgalci" olarak söz edilen kanalda, şehit olan Mehmetçik için "öldürüldü" ifadesi kullanılıyor. 

Belçika'nın başkenti Brüksel'den yayın yaptığı belirlenen ve künyesinde de adresi Belçika gösterilen kanalda Türkiye aleyhtarı programlar yapılıyor, Türk ordusunun başarılı terörle mücadele operasyonlarına karşı kara propaganda faaliyetleri yürütülüyor. 

FETÖ firarilerinin buluşma adresi

PKK'nın yayın organında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan da "Dünya Hali" isimli program sunmaya başladı. Babahan, programında FETÖ firarisi başka isimlere de yer verdi. Babahan'ın yanı sıra örgüte yakın yayın organında firari Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer gibi isimler de boy gösterdi. 

PKK yayın organında Türkiye'de FETÖ üyeliğinden, casusluk suçundan ceza alan ya da firari olan isimlere yer verilmesi terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı nasıl birlikte hareket ettiğini gözler önüne serdi.

27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Firari Can Dündar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, 23 Aralık 2020'de "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yorumlar

mit paket veya takas servisinden umutluyum!

....bedel odetilmeli tum hainlere
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