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Gündem ‘Vatan haini’ idi ‘milletvekili’ oldu
Gündem

‘Vatan haini’ idi ‘milletvekili’ oldu

Adana ve Hatay’da yasa dışı yollarla durdurulan MİT TIR’larının görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle “vatan hainliği” suçlamasıyla yargılanan CHP’li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 09:53:00 -
‘Vatan haini’ idi ‘milletvekili’ oldu

 Yeni Akit  Ankara 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği “yeniden yargılama ve infazın durdurulması” kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Kararın okunmasının ardından Enis Berberoğlu “milletvekili” vasfını yeniden kazandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun, 9. Duruşmadaki “Yasama dokunulmazlığı” bulunduğu için yargılamanın durdurulması talebini, daha önceki dokunulmazlığının “münferit bir parlemento kararı”yla kaldırılmadığı ve tekrar seçilmesiyle yeni bir dokunulmazlığa kavuşmayacağı gerekçesiyle reddetmişti.

Berberoğlu da Dündar gibi vatan hainliğinden yargılanıyor

Yargılanma sürecinde vatan haini Can Dündar’ın “Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi” şeklindeki açıklaması ve cezaevinde tutukluyken yazdığı “Tutuklandık” adlı kitaptaki bilgileri değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Berberoğlu hakkında, Adana ve Hatay’da yasa dışı yollarla durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle, “devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etmek” ve “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından, 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Berberoğlu’nun, yargılamanın durdurulmasıyla ilgili talebini 2019 yılındaki 9. duruşmada değerlendiren mahkeme, “Türkiye tarihinin en büyük ve en kapsamlı terörle mücadelesinin yürütülmesi sırasında bazı milletvekillerinin, teröre destek mahiyetindeki açıklama, fiili destek, yardım veya şiddet çağrılarının kamuoyunda infial yarattığını” ifade ederek, milletvekili dokunulmazlığının bu yönde istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Anayasa’ya geçici 20. madde eklendiğini hatırlattı. Mahkeme, dokunulmazlık statüleri geçici 20. madde kapsamında kalan milletvekillerinin, aynı ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlarda olduğu gibi, bu dosyalar sonuçlanıncaya kadar dokunulmazlıklarının mevcut olmadığının kabulü gerektiğini kaydetti. Yeniden seçilme ve geçici 20. maddenin kaldırdığı yasama dokunulmazlığına yeniden kavuşma halinde, söz konusu maddeyle amaçlanan sonucun elde edilmesinin mümkün olmadığına işaret eden heyet, “Kovuşturma hususunda genel hükümlere tabi kılınan milletvekilinin yeniden seçilmesi halinde, önceki dokunulmazlığı, hukuki niteliği itibarıyla ‘münferit bir parlemento kararı’ ile kaldırılmadığından, Anayasa’nın 83/4. maddesi gereğince yeni bir dokunulmazlık korumasına kavuşmayacağı kanaatine varıldığından, davanın durmasına ilişkin talebin reddine hükmedilmiştir” şeklinde hüküm vermişti. Anayasa Mahkemesi’nin kararı nedeniyle yeniden yargılama süreci başlatılan Berberoğlu, böylece iki arada bir derede tekrar milletvekili statüsüne kavuşturulmuş oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Haktan

Yeni anayasa şart
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Putsavar

BU GRUUPPP ZİNACI DIŞARDA KALIRSA YAZIKLAR OLSUN BİZE .dolar düşüyor işsizlik düştü altın düşüyor faiz yükselmiyor aya çaÇabey gönderiyoruz.REİSİM SAYESİNDE DÜNYANIN EN REFAH ÜLKESİNDEYİZ.DOMATES SOĞAN PATİTİS LOBİCİSİ CAAHAAPELİLER REİSİM SAYESİNDE AŞI OLUYORSUNUZ BRE KOKUŞMUŞ MAHALLELİLER.ALLAHIN İZNİYLE BİLAL ERDOĞAN BAŞGANLA HEDEF 2073.YA HAK.
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