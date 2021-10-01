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Gündem Vatan haini Can Dündar'dan "küstah" Oğuzhan Asiltürk yorumu
Gündem

Vatan haini Can Dündar'dan "küstah" Oğuzhan Asiltürk yorumu

Firari vatan haini Can Dündar, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası küstah bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 13:47:00 - 2021-10-01 14:00:45

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

Asiltürk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan firari vatan haini Can Dündar, alçak bir yorum yaptı.

Haddini aşan vatan haini "Erdoğan'ın güvendiği bir dağ daha devrildi!" dedi. 

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Yorumlar

Nuri BALKANOĞLU

Kendisi gebermeyecek ya Dünyada kalacak
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Muammer

Senin güvendiğin bütün yurt içi yurt dışı dağlar çöktü.
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