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Ekonomi

Varto’da bahar mevsimi ile birlikte tohum satışları da başladı

Muş’un Varto ilçesinde bahar mevsimi ile birlikte meyve ve sebze tohumları aktarlardaki yerini almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:03:31 -
Varto’da bahar mevsimi ile birlikte tohum satışları da başladı

Muş’un Varto ilçesinde bahar mevsimi ile birlikte meyve ve sebze tohumları aktarlardaki yerini almaya başladı.


Muş’un Varto ilçesinde sebze tohumları görücüye çıktı. Özellikle yörenin ilk ekilen ürünlerinden olan soğan tohumu en çok rağbet görenler arasında yer alıyor. Birçok meyve ve sebze tohum çeşidi satan Kerem Atalay, bu yıl ilk önce soğan tohumunun satışlarına başladığını belirterek, geçen yıllara rağmen tohumun daha ucuz olduğunu söyledi. Yörede toprakla ilk buluşan ürünün soğan olduğunu anlatan Atalay, "Soğan tohumunun satışlarına daha yeni başladık. Tohumların paketini 3 ile 5 TL’den satıyoruz. Ucuz olmasının sebebi de sezonun tam olarak açılmaması ve piyasada çok olmasıdır. Tohum fiyatlarından birçok vatandaşın haberi yok. Bu yıl fiyatı ucuz gören vatandaşlar ise zam gelir korkusuyla ellerinden geldiği kadar çok alıyorlar" dedi.


Bahar ayı olması nedeni ile bostan ekeceğini söyleyen Emrullah Baba ise “Uzun bir kışın ardında artık bahar geldi diyebiliriz. Bahar ayı olması nedeni ile bende bostan ekeceğim. İlk olarak soğan, turp, havuç, marul, maydanoz rıhan tohumunu alıyoruz. Şimdilik fiyatlar iyi. Korona virüsten etkilenmemiş gözüküyor. Onun için bende biraz fazla aldım. İnşallah biz korona belasından kurtuluruz ektiklerimiz bize nasip olur“ dedi.

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