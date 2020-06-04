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Aktüel

Varol, Merzifon’da incelemede bulundu

Amasya Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:57:55 -
Varol, Merzifon’da incelemede bulundu

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde yapılması planlanan kavşak ve polis uygulama noktası oluşturulması düşünülen alanda inceleme gerçekleştirdi.


Merzifon OSB’yi ziyaret eden Vali Varol, OSB girişinde yapılması planlanan kavşak ve polis uygulama noktası oluşturulması düşünülen alanı inceledi. Varol, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililerle yapılacak çalışma konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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